Pandemia acelera paso a la movilidad sostenible con vehículos eléctricos

Los scooters, bikes y otros vehículos de movilidad personal pueden descongestionar el transporte público masivo y reemplazar casi la totalidad de viajes que se hacen en moto en una ciudad como Bogotá.

Cada viaje realizado a través de los vehículos eléctricos de Cosmic Go permite reducir al menos 0,22 kg de emisiones de CO2. Bogotá es la ciudad con más vías para vehículos de movilidad liviana en Latinoamérica, con 550 kilómetros de ciclorrutas, asimismo, Medellín es reconocida por sus avances en movilidad sostenible. El alquiler de vehículos eléctricos es un modelo eficiente para promover su uso y reducir la contaminación de ruido y aire en estas ciudades.

El distanciamiento social es la forma más eficaz de disminuir la propagación del coronavirus y minimizar los factores de riesgo de contagio en las calles. Caminar o ir en bicicleta son las opciones de transporte más sostenibles, saludables y seguras en medio de la pandemia.

Los scooters, bikes y otros vehículos de movilidad personal ofrecen la posibilidad de descongestionar el transporte público y garantizar la distancia mínima de 2 metros. Cosmic Go es la red global más grande de recursos compartidos en Latinoamérica y la primera aplicación colombiana de alquiler de vehículos de movilidad personal.

Esta plataforma regresa a Colombia luego de una exitosa expansión en otros países de la región, en Europa, Medio Oriente e India. El nuevo modelo de operación está centrado en la renta de bicicletas, bicicletas eléctricas, scooters, ciclomotores, motocicletas y carros a través de la propiedad compartida. “Mezclamos la movilidad y la funcionalidad práctica del alquiler para ahorrar tiempo a nuestros usuarios. Queremos ofrecerle un beneficio a la ciudadanía y al medio ambiente”, dijo Jonathan Calmus, CEO de la compañía.

La plataforma no solo ofrece el servicio de transporte según las necesidades del usuario, para renta o compra, sino que incorpora la figura de socios o partners. Las personas pueden generar ingresos alquilando sus e-bikes o e-scooters con la aplicación o invertir en la compra de un nuevo vehículo a través de la empresa. Todo hace parte de la experiencia Cosmic, que, como explicó Calmus, “invita a los usuarios a escoger una opción más amigable con el planeta”.

La popularidad de los vehículos eléctricos no solo se debe a los beneficios ambientales, sino a su desempeño funcional. Los nuevos modelos de este tipo de bicicletas incluyen distintos tamaños y capacidades de carga, así como niveles de eficiencia energética superiores, con velocidades promedio similares a las de cualquier otro transporte, incluso a las de los carros.

Movilidad con huella verde

Las medidas de confinamiento por la pandemia han disminuido sustancialmente el tráfico en los medios de transporte Masivos. Según Greenpeace, la pandemia mejoró considerablemente la calidad del aire en Cali, Bogotá y Medellín. La crisis actual ofrece una oportunidad crucial para lograr cambios duraderos en la conservación del medio ambiente a través de soluciones de movilidad urbana prácticas y limpias.

“Preferir vehículos de transporte sostenibles como las bicicletas o patinetas y, aún más, escoger rentarlas antes de invertir en una nueva, ayuda a consolidar una industria de movilidad limpia con el medio ambiente”, declaró Jairo Ochoa, socio de la compañía. La reducción del contacto físico por la distancia social y la flexibilidad en los horarios laborales hacen que las personas prefieran alquilar vehículos en lugar de comprarlos.

En cada viaje, Cosmic Go ayuda a reducir al menos 0,22 kg de emisiones de CO2. Este impacto es especialmente importante en ciudades como Bogotá, donde una persona que se desplaza diariamente en promedio 20 kilómetros (ida y vuelta) en su automóvil, emite 1.387 kg de CO2 al año.

Más rutas de ciclovía

En el mundo, los expertos recomiendan que el regreso a la normalidad luego de la pandemia sea “más verde”. En Bogotá, la reducción de entre el 60% y el 90% de los viajes motorizados liberó gran parte del espacio público. Aprovechar la situación actual para promover el uso de la bicicleta permitirá incorporar de manera segura nuevos usuarios e incrementar la cantidad de viajes. “Cosmic Go aumenta las opciones de transporte público, para reducir el exceso de usuarios por viaje en el sistema masivo y mejorar el control sobre los recorridos”, siguió el socio de la compañía.

Para garantizar la seguridad de sus usuarios, la plataforma cuenta con un centro de monitoreo que hace seguimiento a sus bicicletas y patinetas. Desde allí son coordinados estrictos protocolos de desinfección y limpieza para los vehículos luego de cada recorrido. El equipo de Cosmic Go ya trabaja en la implementación de cabinas de desinfección con rayos UV para garantizar el bienestar de sus usuarios.

En agosto, Cosmic Go lanzará sus operaciones a las calles y tanto Medellín como Bogotá recibirán la versión multimodal de Cosmic Go el horario será en una primera fase de 6 a.m. a 8 p.m. y en una segunda, las 24 horas del día.