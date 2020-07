Resultados de las loterías y chances de este domingo 5 de julio en Colombia

Loterias

Loterías y chances del 5 de julio en Colombia:

DORADO

Noche 8900

CULONA

Noche 2992

ASTRO LUNA

5157 – Signo Leo

PIJAO

1732

PAISITA

Día 8358 – Noche 3274

CHONTICO

Día 4822 – Noche 6767

CAFETERITO

Noche 6096

SINUANO

Día 1497 – Noche 8147

CASH THREE:

Día 521 – Noche 589

PLAY FOUR:

Día 7348 – Noche 3871

WIN FOUR:

4996

EVENING:

4479

SAMAN

Día 6053

CARIBEÑA

Día 6373 – Noche 1140

MOTILON

Tarde 5489 – Noche 5560

FANTÁSTICA

Noche 8297

ANTIOQUEÑITA

Día 9159 – Tarde 2796

RESULTADOS DEL SABADO 4 DE JULIO

Baloto 03 30 32 38 41 06

Revancha 23 24 25 26 38 10

Boyacá 9268 – Serie 224

Cauca 6273 – Serie 031