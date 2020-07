«Estar en Unidad de Cuidados Intensivos no garantiza que los pacientes sobrevivan»: Infectólogo

Loterias

Loterías y chances del 6 de julio en Colombia:

Cundinamarca 6559 – Serie 161

Tolima 8946 – Serie 026

DORADO

Mañana 9310 – Tarde 4851

CULONA

Día 4282 – Noche 2373

ASTRO SOL

1771 – Signo Escorpión

ASTRO LUNA

0310 – Signo Libra

PIJAO

0241

PAISITA

Día 8268 – Noche 6682

CHONTICO

Día 1122 – Noche 0887

CAFETERITO

Tarde 5980 – Noche 4414

SINUANO

Día 3448 – Noche 7279

CASH THREE:

Día 621 – Noche 501

PLAY FOUR:

Día 4809 – Noche 6511

WIN FOUR:

8305

EVENING:

4045

SAMAN

Día 6855

CARIBEÑA

Día 8661 – Noche 2122

MOTILON

Tarde 4915 – Noche 9593

FANTÁSTICA

Día 7667 – Noche 1262

ANTIOQUEÑITA

Día 0862 – Tarde 4269