Presentadora Daniella Donado dio positivo para COVID-19

Daniella Donado, exreina del Carnaval de Barranquilla, reveló que dio resultado positivo para COVID-19, también su esposo, Virgilio Torres, y sus hijos. La recuperación de la familia ha sido en casa.

Donado señaló que: «Hace dos semanas yo fui diagnosticada con COVID, mi esposo fue diagnosticado con COVID y mis hijos, y las que trabajan conmigo también».

Ella agregó que primero se lo diagnosticaron a su esposo, que a partir de ese momento empezó a aislarse.

Donado dijo que: «Afortunadamente estoy bien, y hago parte de ese porcentaje no asintomático, porque yo no fui asintomática. Pero estoy bien. Estoy en casa y estoy con mi familia».

Sostuvo que no saben cómo se contagió su esposo: «Él estaba saliendo a unas terapias, y creo que había salido como dos veces. Y casualmente, ese fin de semana, las que trabajan conmigo habían salida. Yo llevaba muchos días sin salir de la casa. Pero estoy así de mínimo, de diminuto y al mismo tiempo así de fuerte».

Y agregó acerca del contagio que: «Ya no solo depende de qué tanto te cuides y qué tanto no, porque realmente no sabemos qué va a pasar con el otro. Pero es que estamos en un país donde el sistema de salud no está lo mejor preparado posible. Yo tengo a mi mamá y a mi hermano hace ocho días esperando un resultado».

La exreina del Carnaval de Barranquilla manifestó que:»Mi hermano está bien. Mi mamá no tanto, pero no sabe si está positiva o no. Entonces, esas son las cosas que están pasando aquí en Colombia. Si este es el sistema de salud que nos tocó y con el que nos toca lidiar, a lo que yo voy es: pa qué te vas a exponer».