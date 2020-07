Claudia López: 206 ventiladores entregados por Minsalud no sirvieron

–De los 305 ventiladores ofrecidos, 99 se instalaron y 206 no sirvieron, aseguró este martes la alcaldesa Mayor de Bogotá, Claudia López, en referencia a los aparatos entregados por el gobierno nacional para tratar enfermos de Covid-19 en las Unidades de Cuidados Intensivos, UCI, en la capital de la República.

No obstante, el gobierno nacional, a través del gerente para la atención integral de la Pandemia Covid-19, Guillermo Plata, afirmó que lo dicho por la mandataria Distrital, no es cierto y añadió que simplemente los aparatos están descalibrados y se trabaja en el proceso para ponerlos en pleno funcionamiento.

En una declaración que colgó en su cuenta en Twitter, la alcaldesa advirtió que los ventiladores no se pudieron instalar por fallas en el software.

Y esta fue la respuesta de Luis Guillermo Plata, Gerente para la atención integral de la Pandemia Covid-19, en la misma red social:

Decir que los ventiladores que se le dieron a Bogotá no sirven, no es cierto. Los equipos de alta precisión tienen que ser calibrados para operar a más de 2,600mts. Estamos trabajando con el fabricante. Me informan que los 23 equipos enviados a Mederi acaban de quedar calibrados!

