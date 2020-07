Destacan importancia de respuesta paneuropea conjunta de Unión Europea para afrontar crisis del Covid-19

Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, destaca ante empresarios y socios de CEAPI, la importancia de una respuesta paneuropea conjunta de la Unión Europea para afrontar la crisis provocada por el Covid-19.

El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) ha celebrado un encuentro digital para analizar el futuro de Europa y las medidas extraordinarias aprobadas por el BCE para la recuperación económica tras la crisis provocada por el Covid-19, con el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos.

El encuentro ha sido moderado por el presidente de Honor de El País, Juan Luis Cebrián y el exministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha ejercido como presentador del encuentro, destacando la vocación pública del vicepresidente del BCE y la garantía que supone tenerle en una institución como el Banco Central Europeo.

El ex ministro de Economía y actual vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, explicó el papel fundamental que está teniendo la institución bancaria europea en la respuesta a la crisis provocada por el Covid-19. Las economías mundiales no estaban preparadas para un parón como el que se ha producido, relató, pero “la respuesta de política económica ha sido muy fuerte, y desde el punto de vista monetario el BCE ha inyectado enormes cantidades de liquidez en particular a través un programa específico que va a comprar 1,35 billones de títulos de renta fija”.

Ante la situación actual “el BCE ha actuado con mucha prontitud al igual que las autoridades nacionales”. La solución tiene que venir de Europa, todo lo que estamos aprendiendo de esta crisis es que la solución pasa por más integración y más Europa, concluyó.

Además, Guindos destacó cómo las respuestas a nivel nacional han sido muy intensas, de manera que los gobiernos han llevado a cabo programas de garantía a los bancos, programas de desempleo temporal para reducir costes de las empresas, inyecciones de capital a empresas estratégicas, entre otras acciones que ha sido determinantes y que están propiciando una recuperación más rápida de lo esperado.

Para el vicepresidente Guindos, el riesgo ante el que nos encontramos es que la recuperación de los países de la zona euro se produzca a distinto ritmo en función del impacto de la crisis y de las distintas posiciones fiscales de partida de los gobiernos. En este sentido, ha subrayado la necesidad de que los países más endeudados acometan reformas estructurales una vez superada la emergencia.

El papel del Banco Central Europeo ha sido fundamental en la respuesta a esta crisis desde las instituciones europeas. Se ha asumido la compra de activos y se ha logrado que la prima de riesgo de los países esté en niveles similares a lo previos a la pandemia. Además, se espera que el fondo de recuperación que se debería aprobar, en principio, a finales de este mes por la Comisión Europea, priorice los proyectos nacionales centrados en la digitalización y la transición energética como bases para la reconstrucción después del Covid.

“Una vez superada la crisis actual cada país aumentará sus ingresos a través de un crecimiento más fuerte y ahora no es el momento de subida de impuestos”, quiso incidir el vicepresidente del BCE. La forma de la recuperación, continúo explicando, dependerá de la evolución de la pandemia y de la respuesta de política económica. En este sentido, quiso explicar en que “la estabilidad financiera es fundamental para enfrentar la crisis actual, que no tiene un origen financiero a diferencia de lo que ocurrió en la crisis anterior, pero sí somos conscientes de que la recesión y la caída de las rentas tendrá un impacto sobre el sector financiero”.

En cuanto al efecto de la pandemia en América Latina, Guindos, quiso poner en valor y destacar el papel del empresario y la importancia fundamental de la digitalización en los patrones de consumo e inversión.

Por su parte Núria Vilanova, presidenta de CEAPI, ha querido destacar el papel fundamental de Luis de Guindos en la salida de la crisis de 2008 y en la senda positiva que situó a España en ese momento. Además, Vilanova, ha recalcado las palabras del vicepresidente del BCE incidiendo en la necesidad de “hacer más Europa y más Iberoamérica” y el papel fundamental del empresario y la “colaboración público-privada para definir los parámetros de recuperación”.

La importancia de la recuperación de Europa y en concreto de España es vital para Latinoamérica, ha explicado la presidenta de CEAPI, recordando que “América Latina sigue siendo el destino preferente de la inversión española”, ya que supone un 28% de las inversiones (entre 130.000 y 150.000 millones de euros) y no menos importante resulta el dato de que España, en los últimos años, ha recibido una inversión de aproximadamente 40.500 millones de euros procedentes de empresas de la región.