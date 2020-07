Duque espera fin de la dictadura en Venezuela y el pronto regreso de este país a la CAN

Al recibir este miércoles la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina (CAN), que Colombia ejercerá por un año, el Presidente de la República, Iván Duque Márquez, señaló que espera el fin de la dictadura en Venezuela y el pronto regreso de este país a la CAN.



“Hoy la presencia del Presidente (Juan) Guaidó es una ilusión que se hará realidad para el regreso de Venezuela” a la CAN, dijo el Mandatario durante su intervención en el marco de la XX Reunión del Consejo Presidencial Andino, realizada este miércoles de manera virtual.

En ese contexto, el Jefe de Estado recalcó su respaldo al proceso que debe seguir Venezuela para darle fin a la dictadura.

“Hoy nos complace que, también, reafirmamos el sentimiento de apoyar indeclinablemente el proceso que debe asumir Venezuela: el fin de la dictadura, la construcción de un Gobierno de transición con amplia representación, la convocatoria de elecciones libres y la puesta en marcha de un proceso de reactivación económica”, aseveró.

“Aquí estamos en este encuentro multilateral para validar esos sentimientos y para reiterarle al hermano pueblo de Venezuela, que no está solo y que no ha estado solo”, agregó.

A renglón seguido, señaló que, pese a las restricciones fiscales y sociales en la región, “no hemos tenido restricciones de afecto para darles la bienvenida a migrantes que han huido de la más opresora de las dictaduras que haya visto Latinoamérica en su historia reciente”.

Reactivación económica

Durante su intervención en la XX Reunión del Consejo Presidencial Andino, realizada de manera virtual, el Presidente Duque afirmó que el camino más importante para la región es iniciar la recuperación económica en medio de la coyuntura causada por la pandemia del coronavirus (covid-19).

Así mismo, señaló que los demagogos se equivocan al no creer que es posible recuperar la vida económica y social en medio del covid-19.

“Los demagogos han tratado de sembrar en nuestros países la idea de que son incompatibles la protección de la vida y la salud con el desarrollo económico y social”, dijo.

“¡Vaya si se equivocan! Porque si no hay buena salud, no tenemos desarrollo económico y social; pero si no tenemos desarrollo económico y social, tampoco tendremos buena salud”, agregó.

En ese sentido, invitó a los países miembros de la CAN a seguir identificando “las medidas necesarias para coordinarnos, para coordinar el restablecimiento oportuno del transporte aéreo, del transporte de pasajeros, para que aprendamos también de nuestras experiencias, de los cercos epidemiológicos”.

La CAN para Colombia

La Comunidad Andina representa para Colombia el 8% de sus exportaciones y es, como bloque, el quinto destino de sus ventas externas, que en el 2019 cerraron en US$3.235 millones y, de enero a mayo de este año, llegan a US$963,5 millones.

Hacia este mercado Colombia exporta la mayor diversidad de productos con 3.314 líneas arancelarias y, en los últimos 10 años, 45.000 empresas colombianas han exportado a ese destino: el 47% han sido mipymes.

Se trata de un mercado relevante para los productos manufactureros colombianos porque, en los últimos 10 años, del total de exportaciones a ese lugar, el 87%, en promedio, correspondió a esa clase de bienes. De ahí la importancia de preservar y potenciar la integración subregional andina.

Los países de la CAN son los mercados naturales de las exportaciones colombianas, no solo por la cercanía geográfica, sino porque al gozar de desgravación arancelaria del 100% de sus bienes, suele ser la primera experiencia de internacionalización de las empresas colombianas.

El mercado intra-andino ofrece oportunidades a los exportadores colombianos en diversos sectores como son alimentos procesados, materiales de construcción, herramientas, maquinaria industria, ferretería y metalmecánica, software, cosméticos y productos de aseo, ropa interior e implementos de protección antifluido.