El 16 de julio vence plazo para renovar licencia de conducción en Bogotá

A partir del próximo 16 de julio de 2020 los bogotanos deben asegurar que sus licencias de conducción se encuentren vigentes para cumplir el Código Nacional de Tránsito y así evitar sanciones al momento de conducir sus vehículos.

Por lo anterior, el consorcio Servicios Integrales para la Movilidad (SIM) pone a disposición de las personas interesadas el servicio de agendamiento previo de citas para que puedan ir a cualquiera de los 12 puntos SIM habilitados y realizar este trámite.

De acuerdo con datos de la Secretaría Distrital de Movilidad, y teniendo en cuenta el periodo comprendido entre el 19 de marzo y el 15 de julio de 2020, un total de 15.376 licencias de conducción deberán ser renovadas, por lo cual se hace un llamado a los ciudadanos que no han hecho el trámite a que programen a tiempo sus citas y así puedan renovar sus licencias de conducción sin contratiempos.

También es importante recordar que tal y como lo exige la resolución 12379 de 2012, para el trámite de renovación de la licencia de conducción, los interesados deben haberse practicado los exámenes médicos que lo certifican como apto para conducir vehículos, en un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) autorizado, y verificar que no tienen multas de tránsito pendientes de pago a nivel nacional.

Posteriormente deben ingresar a www.simbogota.com.co, para autenticar su identidad ante el RUNT y agendar una cita en un punto de atención SIM, única entidad autorizada para expedir licencias de conducción en Bogotá.

Una vez confirmada la cita, el ciudadano deberá asistir al punto SIM seleccionado, en la fecha y hora indicadas, con su documento de identidad original y cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad exigidos.

En el punto de atención SIM se realizará la validación de los requisitos y se tomará la fotografía respectiva.

Por su parte, el ciudadano deberá cancelar el valor de la tarifa del trámite la cual es de $78.200 para la renovación de licencia de conducción de vehículos y de $156.000 para la de motos. Este pago se realiza únicamente en las ventanillas del banco al interior del punto de atención SIM, en efectivo, débito y/o tarjeta de crédito, no acuda a intermediarios. Una vez verificados los requisitos y recibido el pago de la tarifa, la licencia de conducción renovada le será entregada el mismo día.

Recuerde que para este trámite no requiere de intermediarios. Para mayor información los ciudadanos pueden comunicarse al 291-6999 o ingresar al chat de servicio de lunes a viernes de 7:00 am – 7:00 p.m. y sábados de 8.00 a.m.- 2:00 p.m.