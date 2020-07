El Gobierno Nacional fija criterios para aplicación de protocolos de apertura de iglesias, aeropuertos y restaurantes

–Nuevas medidas en desarrollo de la extensión del aislamiento obligatorio por la pandemia del Covid-19 dos semanas más, esto es, entre el 15 de julio y el primero de agosto, y los criterios de aplicación de protocolos y pruebas piloto para efectuar aperturas de distintos sectores de la economía, fijó el gobierno nacional.

Los criterios tienen que ver concretamente con la reactivación de la economía en los municipios No Covid, de los servicios religiosos, la reanudacion de los vuelos nacionales y la reapertura de restaurantes y otras actividades sociales, hechos que estarán sujetos a decisiones de los alcaldes.

En los municipios con alta afectación, los alcaldes deberán solicitar al Ministerio del Interior la posibilidad de aplicar pilotos para ir preparando la activación de vida productiva y el ministerio de Salud analizará esa solicitud y entregará el aval, de acuerdo a la situación del territorio».

En el programa Prevención y Acción liderado por el jefe del Estado desde la Casa de Nariño, el ministro de Salud explicó que se definieron cuatro criterios: no covid, baja afectación, mediana afectación y alta afectación. Esto basado en indicadores y criterios para llegar a un planteamiento y una fórmula para que los diferentes protocolos puedan tener una aplicación. Muy importante además para la ejecución de pilotos».

Los criterios se publicarán en la web del Ministerio este miércoles y se actualizarán teniendo en cuenta las evaluaciones del comité asesor de Minsalud respecto a cómo viene cambiando la epidemia en los municipios, por lo cual podrán cambiar de categoría.

En los municipios no covid y de baja afectación se pasa de pilotos a apertura. En los de alta afectación se empezará con los alcaldes a adelantar pilotos que permita adecuar y reactivar la vida productiva.

«Los municipios de alta afectación los alcaldes hacen la solicitud a Mininterior, ellos la remiten a Minsalud y damos el análisis para que se decida», explicó el jefe de la cartera de salud.

Protocolos iglesias

En cuanto al protocolo del sector religioso anunciado hoy por el Ministerio de Salud y Protección Social, el ministro Ruiz Gómez indicó que «es un protocolo complejo en lo que tiene que ver con su diseño», lo anterior teniendo en cuenta que las iglesias y centros religiosos son lugares de aglomeraciones.

«Se decidió hacer pilotos, algunos seguidos por Minsalud, para hacer un seguimiento específico», dijo el ministro señalando que la espiritualidad y el apoyo es importante en momentos difíciles, pero además pidiendo la colaboración de todos los líderes de las iglesias para cumplir de manera estricta la normativa.

«Expedimos protocolos para sectores religiosos, pero eso no significa que no haya riesgo y frente a eso debemos actuar», destacó Ruiz Gómez

Dentro de las prácticas que no se deben efectuar están los cantos y servicios, y en las medidas de autocuidado se encuentra que los asistentes deberán estar siempre sentados con distanciamiento físico de 2 metros, sillas ubicadas en zigzag, toma de temperatura a los feligreses, desinfección de manos al ingreso, uso de tapabocas, no llevar cirios, velas o velones, no saludar de manos, besos ni abrazos y abstenerse de ir a las personas que presenten comorbilidades.

Vuelo entre Bucaramanga y Cúcuta

El reciente protocolo para aeropuertos emitido por el Ministerio de Salud detallaba que se implementaría en rutas piloto entre municipios que tuviera baja afectación por la pandemia de covid-19 en el país. La primera ruta definida y en acuerdo con sus alcaldes será entre Bucaramanga y Cúcuta.

«Es un piloto muy importante porque es la industria que permite la conectividad aérea en el país. Lo que hemos planteado es que el piloto incluye el manejo y protocolo de los aeropuertos y el de dentro de los aviones. Fue un análisis muy juicioso entre aeropuertos y Aeronáutica Civil donde se planteó todo el recorrido desde que el pasajero sale de casa y el trayecto», recordó el jefe de la cartera de Salud.

La industria aérea, agregó Ruiz Gómez, a nivel mundial ha sufrido unos traumas muy importante y el desarrollo de esto será de manera lenta, por lo cual la aplicación del protocolo se irá ajustando con el tiempo.

«La posibilidad de iniciar con vuelos entre ciudades de baja afectación permitirá probar cómo sería la extensión del protocolo en el futuro», destacó el ministro.

En el programa de televisión Prevención y Acción, el presidente Duque y el ministro de Salud hicieron los siguientes planteamientos:

En #PrevenciónYAcción, el ministro @Fruizgomez explicó las nuevas medidas adoptadas para la atención de la emergencia por la COVID-19 y los criterios de aplicación de protocolos y pruebas piloto para efectuar aperturas de distintos sectores de la economía. https://t.co/0HDYA41YlE — MinSaludCol (@MinSaludCol) July 8, 2020