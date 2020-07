América Latina y el Caribe es la región más desigual del mundo y el COVID-19 está solo profundizando este problema. Pero ¿cómo se ve la desigualdad? En busca de explicar esta situación y dar a conocer los principales desafíos que supone, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lanzó el concurso de visualizaciones de datos: “COVID-19: Una pandemia, distintas realidades”.

En América Latina y el Caribe la desigualdad era uno de los principales desafíos antes de la pandemia. Hoy, se vuelve un reto aún mayor para las poblaciones más vulnerables de la región que deben enfrentarse al hacinamiento, la falta de acceso a servicios sociales básicos, el estado de los mercados laborales, la informalidad y la inasistencia escolar, entre otros.

“Necesitamos comunicar las consecuencias reales de esta pandemia de todas las formas posibles y cuanto más aprovechemos la enorme creatividad de América Latina y el Caribe, mejor”, explicó Cristina Pombo, asesora del Sector Social del BID.

La convocatoria aceptará visualizaciones y diseños sobre desigualdades en salud, educación, mercados laborales, género y diversidad, e ingreso y consumo. Para ello, se pueden utilizar las bases de datos del BID u otras fuentes externas, que cumplan con las normativas de los países mencionados, en cuanto a protección de datos.

El concurso se extenderá hasta el 31 de julio y podrán participar todos los ciudadanos de países miembros del BID (prestatarios y no prestatarios). El ganador será determinado por un jurado compuesto por un panel de nueve expertos internacionales, entre ellos: Ricardo Madeira, profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Sao Paulo; Nora Lustig, profesora de Economía de América Latina y directora del Commitment to Equity Institute, de Tulane University; y Esteban Ortiz-Ospina, investigador senior y jefe de operaciones de Our World in Data.

Los criterios de evaluación contemplarán aspectos como el entendimiento de la visualización, la originalidad, el tema escogido y el grafismo. El ganador podrá viajar a Washington, D.C., para dar una presentación de su infografía, y además, su diseño será promovido en todas las redes del BID.

Para participar y saber más sobre este concurso te invitamos a visitar: “COVID-19: Una pandemia, distintas realidades”.