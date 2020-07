En medio de la pandemia del Covid-19 el camino más importante es la reactivación económica con responsabilidad con la vida y la salud: Duque

–El presidente Iván Duque Márquez planteó este miércoles que en estos momentos de la pandemia de Covid-19, el camino más importante es la reactivación económica con responsabilidad con la vida y la salud, pues advirtió que los demagogos han tratado de sembrar en nuestros países la idea de que son incompatibles la protección de la vida y la salud con el desarrollo económico y social.

Los pronunciamientos los hizo el mandatario colombiano en el acto en el cual recibió la presidencia de la Comunidad Andina 2020-2021, en el marco de la XX Reunión del Consejo Presidencial Andino, desde la emblemática Casa Museo Quinta de Bolívar, en Bogotá.

«Vaya si se equivocan. Porque si no hay buena salud no tenemos desarrollo económico y social. Pero si no tenemos desarrollo económico y social tampoco tendremos buena salud. Por eso, aquí no hay alternativa porque esta pandemia estará más larga de lo que todos quisiéramos», afirmó Duque.

También dejó en claro que todavía «no hay vacuna, no hay tratamiento», pero, agregó, lo que si hay es una sociedad que quiere con su disciplina, con su tesón, con la autoprotección, con el distanciamiento físico, con los usos del tapabocas, con la protección de los más vulnerables, demostrarse a sí misma y de mostrarle al mundo que si hay caminos de recuperación de manera responsable para que no se pierdan empleos y para que podamos proteger las conquistas sociales alcanzadas en las últimas décadas.

Por ello hizo una invitación a los pueblos de la región a seguir identificando las medidas necesarias para coordinarnos, para coordinar el restablecimiento oportuno de transporte aéreo, del transporte de pasajeros, para que aprendamos, también, de nuestras experiencias, de los cercos epidemiológicos. Para que aprendamos, también, de las medidas para identificar, rastrear y aislar pacientes contagiados.

«Que asumamos, además, el aprendizaje de nuestras experiencias en materia de reactivación, pero que miremos siempre con ese horizonte de integración, que es en nuestras cadenas de valor y en el comercio intrarregional como, también, responderemos a las necesidades de los ciudadanos», puntualizó el mandatario colombiano.

Tambié señaló que es justamente en estos momentos donde tenemos que acelerar nuestra historia, fortalecer la virtualidad, fortalecer la telemedicina, fortalecer la inclusión financiera, fortalecer los servicios, que puedan unir las cadenas de abastecimiento con las compras directas de los ciudadanos mientras se protege la salud y la vida.

Duque, dijo que “hoy, más que nunca, rechazamos ese espíritu de la destrucción que hace apología del delito” e hioz una invitación a la unidad, porque en tiempos de pandemia solamente la mezquindad puede pretender romper los equilibrios de nuestras naciones para salir adelante juntas”.