Así funciona el subsidio de vivienda que entrega el Distrito

Con el objetivo de que más familias cumplan el sueño de tener una casa propia en Bogotá, la Secretaría del Hábitat está entregando el subsidio de vivienda complementario distrital que se suma al que entrega el Gobierno Nacional conocido como ‘Mi Casa Ya’.

Este beneficio busca que las personas de bajos recursos puedan acceder a una Vivienda de Interés Social (VIS) o Vivienda de Interés Prioritario (VIP), siempre y cuando esta no supere los 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

La ayuda se denomina como complementaria porque se entrega a las familias que reciban el subsidio de ‘Mi Casa Ya’ y este se suma a ese dinero. Adicional, quienes sean beneficiarios podrán recibir una cobertura a la tasa de interés por los primeros siete años del crédito o leasing según el valor de la vivienda así: 5 puntos porcentuales = cuando el valor de la vivienda no supere los 90 SMMLV, o 4 puntos porcentuales = cuando el valor de la vivienda sea superior a 90 SMMLV y de hasta 150 SMMLV.

¿Qué requisitos debe cumplir quien quiera acceder?

No contar con ingresos superiores a cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes, no ser propietarios de vivienda en el país, no haber recibido con anterioridad el beneficio de cobertura de tasa de interés, buscar el acceso a una vivienda VIS o VIP que no supere un valor de 90 salarios mínimos mensuales legales vigentes para la primera o 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes para la segunda.

¿Cómo sé de cuánto es el beneficio que voy a adquirir si soy beneficiario de ‘Mi Casa Ya’?

El Distrito entrega a las familias que tengan ingresos de hasta dos salarios mínimos mensuales legales vigentes, es decir $1.755.606, un subsidio de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes ($8.778.030), y si tienen entre dos y hasta cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes, es decir $3.511.212, el subsidio será de hasta 8 salarios mínimos mensuales legales vigentes ($7.022.424).

Si este se suma al beneficio de ‘Mi Casa Ya’, los hogares que cuenten con ingresos de hasta dos salarios mínimos mensuales legales vigentes($1.755.606) se les otorgará un subsidio de hasta 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes -30 de la Nación y 10 del Distrito- lo que se traduce en $35.112.120.

Igualmente, para los hogares que cuenten con ingresos superiores a dos salarios mínimos mensuales legales vigentes($1.755.606) y hasta cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes($3.511.212) podrán acceder a un subsidio de hasta 28 SMMLV -20 Nación y 8 Distrito- lo que se traduce en $24.578.484.

¡Lo más importante! ¿cómo acceder al beneficio de subsidio distrital?

Se puede hacer sin filas ni intermediarios, eligiendo un proyecto de vivienda VIS o VIP, solicitar a una entidad bancaria el crédito, notificar que quiere acceder a este subsidio complementario y si cuenta o no con un subsidio de caja de compensación, en este punto el asesor realizará un estudio y si los documentos y créditos son aptos el sueño se hará realidad.