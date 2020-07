‘Pico y cédula’ para los ciclistas que quieran subir a Patios y El Verjón

La Alcaldía de Bogotá a través del Instituto Distrital de Recreación y Deporte este sábado 11 y domingo 12 de julio habilitará cuatro puntos que operarán como pilotos para la práctica deportiva en donde se evaluará el comportamiento de los ciclistas y el cumplimiento estricto de las normas de bioseguridad.

Estos planes piloto son trabajo en equipo entre varias entidades del Distrito, cuentan con el apoyo del IDRD con personas que hacen parte de los programas Guardianes de la Ciclovía, Escuela de la Bici, de la Secretaría de Movilidad con sus guías, la Secretaría de Seguridad con los Gestores de Convivencia y Participación Ciudadana y la Policía de Tránsito de Bogotá, así como de las Alcaldías Locales de Chapinero, Santa Fe y Tunjuelito.

“Buscamos que los ciclistas puedan tener los mejores espacios y escenarios de la ciudad para su práctica, pero como hemos venido repitiendo durante este tiempo de pedagogía deben cumplir con el uso obligatorio del tapabocas, mantener el distanciamiento social, evitar las aglomeraciones. Del buen comportamiento y el cumplimiento de las normas vendrán para todos los beneficios. Se podrá pasar de pilotos a jornadas continuas. Hemos avanzado mucho, no nos podemos descuidar. Esta es la mejor manera de promover el cuidado mutuo y el de los demás”, señaló Blanca Durán, directora del IDRD.

Subida al Alto de Patios

Funcionará el sábado 11 y el domingo 12 de julio, el horario de apertura será a las 5:00 a.m. para finalizar a las 12 del medio día. El aforo permitido por día será de 2.160 personas.

Cada hora se permitirá la subida de 360 ciclistas, para evitar las aglomeraciones y tener un óptimo desarrollo de la actividad. El punto habilitado para el control de la medida de pico y cédula será el puente Belisario (Avenida Circunvalar con calle 85).

Subida al Alto El Verjón

Se realizará el fin de semana y operará con la medida de pico y cédula. El horario de apertura será a las 5:00 a.m. finalizando a las 12 del medio día, tendrá un aforo diario de 2.160 personas.

Cada hora se permitirá la subida de 360 ciclistas. El punto habilitado para el control de la medida de pico y cédula será la Avenida Circunvalar con calle 10.

“Pedalea en tu Parque”

Este fin de semana estarán operando: Parque El Tunal, Velódromo Primera de Mayo. La apertura de estos escenarios será para ciclistas mayores de edad. Los horarios permitidos estarán entre las 6:00 a.m. y las 12:00 del día, tanto sábado como domingo.

Para el aforo del parque El Tunal (máximo de 100 personas por hora) y el Velódromo Primero de Mayo (máximo 20 personas por hora) sólo se podrá ir con previa inscripción. El formulario se encuentra en la página web www.idrd.gov.co.

En el Parque El Tunal y el Velódromo Primera de Mayo se manejarán franjas de una hora para evitar que se supere el aforo y se den aglomeraciones de ciclistas. Los intervalos para la práctica recreativa serán: de 6:00 a.m. a 7:00 a.m., de 7:30 a.m. a 8:30 a.m., de 9:00 a.m. a 10:00 a.m. y de 10:30 a.m. a 11:30 a.m. Importante recordar que en ambos espacios se contará con un intermedio de 30 minutos para desocupar el escenario y volver a tener la capacidad permitida.

En el Parque Tunal se habilitará la entrada por la portería uno (carrera 24 entrada principal del parqueadero) y la salida por la portería cinco (carrera 19 C). En el Velódromo Primera de Mayo se habilitará la entrada por el túnel y la salida será por las escaleras. Solo se permitirá la entrada de bicicletas de pista y ruta.

Al ingreso se revisará que cada persona porte el tapabocas obligatorio y lo haga de forma correcta, además deberá llevar casco, gafas y guantes de protección. A continuación se le tomará la temperatura y posteriormente se registrará para llevar el conteo.

Recomendaciones generales

La práctica deberá ser individual, no se podrá entrenar en grupo, no se deberá exceder la velocidad, la actividad física no es de carácter competitivo.

Sólo se puede transitar en Bogotá. Los ciclistas no podrán salir de la ciudad.

Se debe mantener el distanciamiento social entre cada ciclista. El uso de tapabocas será obligatorio, además se recomienda a los usuarios llevar un kit personal compuesto por: toalla, gel antibacterial, bloqueador solar, gafas, guantes, casco y no olvidar la buena hidratación.

En ninguno de estos espacios se permitirá la entrada de menores de edad, ni de personas con síntomas respiratorios o relacionados con el COVID-19.

Es indispensable que al llegar a casa, la persona adopte todas las precauciones para evitar el contagio o la propagación del virus, se debe tomar un baño, lavar y desinfectar todos los objetos con los que estuvo en el exterior, especialmente la bicicleta.

Todas estas medidas son necesarias para seguir promoviendo la actividad física al aire libre en Bogotá de forma responsable y segura.