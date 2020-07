Desde este lunes la ruta alimentadora 13-9 Tihuaque agrega una nueva parada a su recorrido

Desde estelunes 13 de julio, la ruta alimentadora 13-9 Tihuaque, perteneciente al portal 20 de Julio, agrega una nueva parada a su recorrido para beneficio de todos sus usuarios.

Ahora la nueva parada de la ruta será a la altura de la Carrera 15 Este con Calle 64 Sur, convirtidose en el segundo paradero de la ruta alimentadora, esto hace que ahora se tengan un total de 21 paradas en el total de su recorrido.

El horario de operación se mantiene de lunes a viernes de 4:30 a.m. a 12:20 a.m., sábados de 5:00 a.m a 12:20 a.m. y domingos y festivos de 5:30 a.m. a 11:20 pm.