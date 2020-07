El Gobierno colombiano reitera que no es recomendable el uso de Ivermectina para tratar Covid-19

–Tras la posición del Ministerio de Salud, del INVIMA, del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud -IETS- y de la Asociación Colombiana de Infectologia –ACIN-, de no avalar el uso de ivermectina para el Covid-19, el presidente Iván Duque recomendó prudencia en la utilización de medicamentos para tratar la enfermedad.

En el Facebook Live ’Prevención y Acción’ de este domingo, el jefe del Estado señaló:

“Cuando se trata de medicamentos para tratamiento y sobre todo, de enfermedades que tienen tantas implicaciones como es el caso del Covid-19, hay un proceso científico que se debe surtir”.

Respecto al medicamento ivermectina, anunciado por la alcaldía de Cali y la gobernación del Valle contra el coronavirus, el presidente Duque, indicó que este “ha sido un antiparasitario probado y para esas funciones ha tenido aprobación y ha tenido un uso de mercado de tiempo atrás, pero en lo que corresponde a la atención del Covid-19 se requiere un procedimiento”.

El Ministro de Salud, Fernando Ruiz indicó que la “efectividad de un medicamento se establece fundamentalmente a partir de lo que se llama estudios controlados o ensayos controlados, en los cuales se hace un análisis de personas a las cuales se les da el tratamiento y a las cuales no se les da el tratamiento” y al final se comparan los resultados.

Sobre la ivermectina dijo que efectivamente no “hay una base suficiente todavía en el mundo para evaluar” ese producto y subrayó que lo que procede “es tener la prudencia necesaria para esperar un poco los resultados que surjan de esos estudios”.

Recordó que frente al Covid-19 se ha probado la hidroxicloroquina, la ivermectina, exametazona, el mismo acetaminofen, entre otros muchos medicamentos”.

‘Estamos siempre expectantes a que se generen resultados, lo que se llaman resultados robustos, que las sociedades científicas avalen, las asociaciones de médicos avalen, den su visto bueno’, añadió.

El Ministro de Salud, informó, además, que actualmente el país cuenta con 38 mil personas capacitadas en el manejo de unidades de cuidado intensivo.

Explicó, por último, que a los hospitales que ya tenían unidades de cuidado intensivo se les generaron “procesos de capacitación, para poder hacer que el personal médico, de enfermería, paramédico que está trabajando en los hospitales, pudiera tener rápidamente un proceso de capacitación para suplir las nuevas camas que estábamos generando”.

Respecto al uso de ivermectina para tratamiento del #Covid_19, hay un proceso científico que se debe surtir. El @MinSaludCol considera que para garantizar efectividad del medicamento se debe esperar resultados de estudios controlados. pic.twitter.com/eh35ZusIPx — Iván Duque ?? (@IvanDuque) July 13, 2020

De hecho, más temprano este domingo, el viceministerio de Salud Luis Alexander Moscoso Osorio, notificó que las autoridades de salud no recomendabab el uso de ivermectina por la falta de evidencia científica que existe sobre la efectividad del tratamiento con este medicamento.

El viceministro añadió que «la ivermectina tiene un uso definido en el país y está disponible tanto en el ámbito ambulatorio como en el hospitalario. Este medicamento fue sometido a unos análisis donde se pudo demostrar inhibición en la reproducción del virus, pero en ambientes no humanos, y no hay hasta el momento ninguna prueba científica de un efecto sobre el covid-19. Por lo anterior, el Gobierno Nacional no recomienda su uso».

Según la Organización Panamericana de la Salud –OPS- los resultados de la eficacia de la ivermectina «no son suficientes para indicar que será beneficiosa desde el punto de vista clínico para reducir la carga viral en pacientes con covid-19».

Ante la situación, el IETS realizó una referenciación internacional sobre la posición de 12 agencias e instituciones internacionales acerca del uso de ivermectina para el manejo del Covid-19, entre las que se encuentran la World Health Organization (WHO), Centers for Disease Control and Prevention (CDC), European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) y el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación del Perú (iETSI). Todas coincidieron en no recomendar el uso de este medicamento en covid-19.

Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) excluyó explícitamente la ivermectina del estudio Solidaridad porque no existe evidencia sobre su potencial uso, diferente a lo que pasó con la hidroxicloroquina.

En este sentido, la OPS ha sido enfática en afirmar que «desaconseja el uso de la ivermectina para todo fin diferente de aquellos para los que está autorizada». Se destaca que este medicamento antiparasitario es usado en algunas enfermedades tropicales, por ejemplo la ceguera de los ríos, la cual Colombia ya logró erradicar.