El suplicio de los pensionados para retirar su mesada en el Banco Popular

Los pensionados que cobran su mesada en el Banco Popular atraviesan un verdadero suplicio para lograr sus cobros, debido al desorden que se presenta en sus bases de datos, la mala calidad en servicio e información, además de exigir a los adultos mayores a romper su cuarentena obligatoria para que se acerquen a las oficinas de la entidad.

Los adultos mayores que cobran en dicha entidad deben diligenciar dos formatos para solicitar los pagos, uno firmado por el beneficiario, y otro para un tercero que hará la diligencia de cobro, pero cuando el representante de la persona pensionada va a cobrar la pensión le dicen que no le pueden entregar el pago por deficiencias en los datos.

Excusas como falta de actualización de datos en número de cédula, lugar de expedición del documento, o número de celular son constantes para no hacer los pagos de las mesadas.

Luego que ha sido negado el pago, el pensionado debe llamar a la línea atención, – 7434646 opción 3 opción 1 -, donde los usuarios deben contestar unas preguntas que hacen parte de un filtro de seguridad, cuando ya se ha sorteado esa etapa le dicen que no pueden cancelar el pago pensional porque no sabe de donde es la cédula del beneficiario.

Una pensionada, quien cobra su mesada hace 16 años en el Banco Popular, reveló que a su hijo, a quien autorizó para hacer el cobro «lo han devuelto cuatro veces, el lunes, el miércoles y el viernes, y le dijeron que no están actualizados los datos, y que no puede reclamar la terjeta, y que no puede cobrar de manera física por ser pago a terceros».

Con este tipo de excusas un pensionado puede durar hasta 15 días intentando hacer el cobro de manera infructuosa, llegando al punto que el banco les está exigiendo a los adultos mayores ir hasta las oficinas, pasando por alto el aislamiento obligatorio para mayores de 65 años.