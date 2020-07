El TAS levanta la prohibición de jugar en Europa al Manchester City

La prohibición de dos años sin jugar competiciones europeas de fútbol para el Manchester City ha sido revocada por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), según dijo el lunes el tribunal de Lausana.

La decisión significa que el equipo de Pep Guardiola podrá competir en la Liga de Campeones la próxima temporada.

El TAS dictaminó el lunes que el City no violó las reglas de Financial Fair Play (FFP) o Juego Limpio Financiero exagerando sus ingresos por patrocinios, y redujo la multa por no cooperar con la UEFA de 30 a 10 millones de euros (11,30 millones de dólares).

«La mayoría de las presuntas infracciones denunciadas por la Cámara Adjunta (de la UEFA) de la CFCB no fueron constatadas o prescribieron», dijo el TAS en un comunicado.

La UEFA, organismo rector del fútbol europeo, había dictaminado en febrero que el City había cometido graves infracciones al FFP y no cooperó con su investigación.

Perderse la Liga de Campeones le habría costado al City, que ha negado haber cometido ninguna infracción, hasta 100 millones de libras en premios e ingresos por transmisiones, así como ingresos por partidos y otros conceptos.

Las regulaciones de la FFP están diseñadas para evitar que los clubes incurran en grandes pérdidas por el gasto en fichajes de jugadores. También sirven para garantizar que los acuerdos de patrocinio se basen en su valor real de mercado y que sean auténticos acuerdos comerciales, y no formas de que los propietarios inyecten dinero en un club para eludir las reglas. Reuters