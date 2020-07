LOS RETOS DE LA EDUCACIÓN EN CASA

Por: Carlos Fradique-Méndez

Pedimos que puedan encontrar caminos de bienaventuranzas para lograr preservar su salud, recuperarla si están en peligro y para restablecer su economía en el hogar y en sus empresas.

La vida nos presenta retos día a día. La presencia agresiva del coronavirus es uno de los que como nunca antes se enfrenta el mundo.

Hay antecedentes en la literatura universal, pero como poco nos interesan las tragedias cuando no es con nosotros, no atendemos sus llamados. Recordemos solo el diluvio universal, las guerras mundiales, el amor en los tiempos del cólera, la violencia en Colombia narrada en Cóndores no entierran todos los días y como será el apocalipsis.

LA EDUCACIÓN LLAVE DEL EXITO

Todos estamos de acuerdo en que la educación es la llave del éxito, la puerta para superar las inequidades, especialmente las económicas y un aporte para lograr la equidad, la justicia y la paz. Un pueblo sin educación es un pueblo inviable, destinado al fracaso, a la corrupción, a la esclavitud en sus formas modernas.

Como estamos acostumbrados a tolerar las inequidades y nos conformamos con poco, algo de pan y circo, así mismo creemos que con solo recibir un cartón podemos acreditar sabiduría.

En esta época se han cerrado las aulas presenciales y se han abierto las aulas virtuales, la educación en casa.

Pero para miles de estudiantes, que no tienen equipos ni acceso a internet, ni apoyo pedagógico de sus padres o custodios, se han cerrado todas las opciones de estudio y de acceso al conocimiento.

CIFRAS QUE DEBEN LLAMAR LA ATENCIÓN

La Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, reveló que la peor parte la están llevando los estudiantes de zonas rurales que no cuentan con computador y mucho menos internet.

La Academia cita un estudio de la Universidad Javeriana según el cual, el 96% de los municipios del país no pueden implementar educación virtual porque más del 50% de los estudiantes de 11º no tienen computador ni internet en sus hogares.

En términos más globales, afirma que el 67% de los estudiantes de colegios públicos está en la misma situación. En zonas rurales solo el 9% de los jóvenes dispone de un computador.

Incluso en Bogotá, sólo el 68% tiene acceso a la web y en las universidades el 38% de los estudiantes no ha podido acceder a las clases virtuales por falta de internet, señala el informe.

Y además, se encuentran toda clase de incongruencias: escuelas con internet sin electricidad, escuelas con computadores obsoletos, escuelas sin internet con computadores, escuelas con computadores sin internet y muchas escuelas sin nada”, agrega.

DEBEMOS ENCONTRAR SOLUCIONES

No podemos solo quejarnos y ser complacientes con nuestras limitaciones. Cuando yo estudié y cuando estudiaron las generaciones anteriores a los años 60, la educación la recibíamos de padres y maestros y la información de padres, maestros, libros, revistas, periódicos, tertulias, enciclopedias y ayudas por la radio.

Creo que una solución, POR LO MENOS TEMPORAL Y SUBSIDIARIA, QUE NOS PERMITE EVITAR QUE TODA OPCIÓN DE EDUCACIÓN SE PIERDA Y para superar el cierre de aulas y colegios para quienes carecen de medios tecnológicos, es volver a estudiar como lo hicimos nosotros los mayores: reitero libros, revistas, cuaderno de tareas, reuniones intelectuales y programas educativos en radio y por televisión.

La radio y la televisión deben apoyar los procesos educativos. Los canales nacionales y en especial el institucional presentan muy buenos documentales y quienes tengan televisión satelital pueden acceder a CNN noticias, H2, History Cannel, National Geografic, NTN noticias, Cable noticias y otros canales que tienen información importante para educar. Uds, pueden elegir el canal que mas les agrade. Escuchar canales en inglés es de gran ayuda.

LA ALEGRÍA DE LEER EN FAMILIA

No menos importante es revivir la costumbre de leer en familia. Los papas leen para los hijos y lo hijos leen para sus papas y sus hermanos.

Los libros y revistas que están a su alcance y que seguramente encuentran en la biblioteca de su municipio o en la casa de sus vecinos, pueden ser aprovechados por todos en familia.

Esos apoyos también sirven para quienes pueden recibir los beneficios vía internet.

Ensayar este regreso al pasado, que fue maravilloso, fascinante para nosotros, puede ser una experiencia muy valiosa para superar lo que llamamos crisis en la educación.

Nuestro deseo es que formemos hábitos de lectura y de escritura con letra clara y buena ortografía y buenos contenidos. Es el comienzo para superar todas la crisis, incluida la del coronavirus.

Bogotá, del 13 al 19 de julio de 2020

