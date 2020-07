OMS: En las Américas la transmisión del Covid-19 está completamente fuera de control

–La Organización de la Salud, OMS, alertó este lunes a la comunidad internacional que será necesario en algunas zonas de las Américas volver a los confinamientos localizados porque la transmisión del Covid-19 «está completamente fuera de control».

En las Américas, «va a llevar tiempo» controlar el Covid-19. Va a requerir recobrar la confianza, mejorar la comunicación. En algunas zonas pueden necesitar confinamientos localizados porque la transmisión está completamente fuera de control», precisó Michael Ryan, director ejecutivo de la OMS, durante una sesión informativa.

«En las Américas, algunos países que tuvieron éxito en suprimir las medidas de aislamiento, la reapertura está llevando a que aumenten los casos de infección de nuevo. Y muchos no tienen la opción de volver a confinamientos por el daño económico y porque la sociedad no lo va a aceptar», precisó.

A su turno, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró que la pandemia «va a ir peor, peor y peor» si «no se siguen las normas básicas» para detener su propagación.

Tedros fue perentorio al asegurar:

«Dejenme ser claro, demasiados países van en la dirección equivocada. El Covid-19 sigue siendo el enemigo público número 1, pero las acciones de muchos Gobiernos y la gente no reflejan esto».

Agregó que «si los Gobiernos no comunican con claridad y llevan a cabo una estrategia integral.Y si la gente no sigue las medidas básicas de salud pública (distancia, mascarillas…) Si no se hace lo básico, solo hay un camino para la pandemia: irá de mal en peor».

También afirmó que «el epicentro de la pandemia de Covid-19 sigue siendo las Américas», donde, sostuvo, «se está produciendo el 50% de los casos de todo el mundo».

Señaló que ayer se informó de 230.000 casos nuevos de coronavirus a la OMS. Un 50% vienen de solo 2 países. Aunque las muertes permanecen estables, hay mucho de lo que preocuparse».

Sin embargo advirtió que «nunca es tarde para controlar el coronavirus, incluso aunque haya transmisión explosiva».

Tedros advirtió igualmente sobre «los mensajes contradictorios» que los líderes de los países y advirtió que estos «están dañando el ingrediente más importante de la respuesta: la confianza».

Por su parte, Mike Ryan, indicó que «si la gente sigue acudiendo a sitios con muchas personas, sin llevar mascarilla, sin guardar distancias, el coronavirus se va a seguir transmitiendo en las Américas.

Igualmente expresó: «Hay que aprender a convivir con este coronavirus. Esperar que desaparecerá no es realista. Esperar que tendremos una vacuna que lo solucionará todo no es realista. Tendremos vacuna pero no sabemos cómo de efectiva será y sobre todo a quién va a llegar».

De otro lado, señaló que aún no se sabe si una persona que se ha infectado con el virus que causa Covid-19 y se ha recuperado puede volver a infectarse con el virus.

Con otros coronavirus sabemos que sí es posible la reinfección, anotó.

El director ejecutivo para Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan, advirtió que en los países de América Latina «va a llevar tiempo» controlar la situación epidemiológica, causada por la pandemia del Covid-19.

Se le preguntó por la situación de los niños en esta pandemia.

«Sabemos que a corto plazo los niños suelen tener efectos más leves de la enfermedad, pero aún no entendemos los efectos de Covid-19 a largo plazo. Tampoco entendemos todavía el papel de los niños en la transmisión», respondió.

Al respecto, la experta de la ONU María Van Kerkhove, complementó:

En cuanto a la transmisión de Covid-19 entre niños todavía tenemos información «limitada» y agregó:

«Los estudios de anticuerpos muestran que hay menos niños menores de 10 años con anticuerpos. Los mayores de 10 años tienen tasas similares a los adultos jóvenes.

«Sabemos que las personas que sufren Covid-19 desarrollan cierta inmunidad con anticuerpos y células T. Pero no sabemos cómo de fuerte es la inmunidad y cuánto dura. Hay estudios intentando aclarar esto».

En este contexto se refirió a la reapertura de colegios y dijo:

«La OMS insiste en que hay que tener en cuenta muchos factores sobre la transmisión local y las características de las escuelas a la hora de reabrirlas».

Sobre la evolución del virus, advirtió que «la mayoría de las personas desarrollan síntomas de Covid-19 a los 5 o 6 días de la exposición al virus. El mejor momento para hacer el test es cuando se desarrollan síntomas, pero depende del test y de las muestras que se toman.

«Identificar la fuente del SARS llevó años, del MERS nos llevó más de 1 año. Hay que limitar las expectativas de si encontraremos el animal intermediario. Estamos comprometidos a encontrarlo por su importancia para evitar que pase otra vez», puntualizó..