Un estudio realizado recientemente por SONOS enmarca a la música y al buen sonido como protagonista del desarrollo de la felicidad y cultura humana.

La encuesta englobó a más de doce mil miembros de una comunidad en línea de la marca, de edades entre los 21 y 50 años, provenientes de Estados Unidos, Canadá, México, Reino Unido, Francia, Alemania, Suecia, Dinamarca, Bélgica, Países Bajos, China y Australia.

Con base en la premisa de escuchar es esencial para la cultura humana, el progreso y la felicidad, las estadísticas fueron elegidas con base en su potencial para demostrar la narrativa central, provocar historias mediáticas o por ser hallazgos sorprendentes sobre la relación del ser humano con el acto de escuchar.

El estudio demuestra que escuchar tiene un poderoso efecto en nuestra disposición general. Escuchar esa canción favorita o podcast preferido puede hacer sentir más felices y relejadas y menos estresadas a las personas.

FELICIDAD

El estudio demuestra que escuchar tiene un poderoso efecto en nuestra disposición general. Escuchar nuestra canción favorita o podcast preferido nos puede hacer sentir más felices y relejados y menos estresados.

Escuchar nos ayuda a sentirnos más felices.

¿Qué pensarías si alguien te dijera que escuchar algo puede hacerte doblemente feliz sobre tu estado de ánimo actual? Tal vez solo necesitas escuchar tu canción favorita. En promedio, 1 de cada 5 personas dice sentirse ‘muy feliz’, pero, al escuchar su canción favorita, esa cifra se incrementa a más del doble, de 18% a un 42%.

La música tiene el poder de provocar más que una sonrisa. Puede llegar en un nivel emocional – a veces cuando menos lo esperamos. Más de la mitad de los encuestados (54%) dicen que la música los ha hecho reír o llorar inesperadamente.

Es lógico, entonces, que los verdaderos audiófilos no suelan desistir en su hábito musical tan fácilmente. Más personas que dicen escuchar más de 3 horas de música al día (>21 horas a la semana), declaran que les sería más difícil abandonar la música que el sexo (29%), la televisión (13%), el ejercicio (13%) o los dulces (10%).

-18% dice ser muy felices en términos generales (la métrica la más alta en una escala de seis puntos)

-42% se sienten muy felices al escuchar su canción favorita

52% son más felices de lo normal al escuchar su canción favorita

.63% de las personas que no son ‘muy felices’, se sienten más felices al escuchar su canción favorita

54% declara que escuchar música los ha hecho reír o llorar inesperadamente

-36% han reído inesperadamente al escuchar música

-40% han llorado inesperadamente al escuchar música

68% dice sentirse mejor de lo normal al escuchar música

Las personas que escuchan música más de 3 horas al día (>21 horas a la semana), declaran que les sería más difícil abandonar la música que el sexo (29%), la televisión (13%), el ejercicio (13%) o los dulces (10%)

Escuchar reduce el estrés

La música también puede aliviar el estrés – algo que todos necesitamos de vez en cuando. Al pensar en el panorama general de nuestras vidas, tan solo un 5% de las personas dice sentirse completamente libres de estrés. Al escuchar su canción favorita, el 74% se sienten menos estresados, mientras que 41% no sienten nada de estrés.

Pero no es solo la música. 2 de cada 5 encuestados dicen que escuchar un podcast los hace sentirse más relajados. La próxima vez que necesites relajarte, intenta con un podcast de comedia. La mayoría de sus espectadores (55%) encuentran un gran alivio al estrés en ese género.

5% de las personas aseguran no sentirse para nada estresadas

74% se sienten menos estresadas al escuchar su canción favorita

41% no se sienten estresados en lo absoluto al escuchar su melodía preferida

42% de aquellos que sintonizan un podcast dicen que escucharlo los hace sentirse más relajados

55% se sienten aliviados del estrés al escuchar un podcast cómico

PROGRESO

Escuchar nos convierte en las mejores versiones de nosotros mismos. Nos puede ayudar a pensar de forma creativa y superar obstáculos. Puede volvernos más productivos y lograr que nuestro trabajo sea más placentero. También nos permite concentrarnos en nuestra salud física y bienestar general.

Escuchar nos vuelve más inteligentes y creativos.

En nuestro interminable viaje hacia adelante, ocasionalmente nos topamos con retos que parecen insuperables. En esos momentos difíciles, 7 de cada 10 personas acuden a la música como una fuente de inspiración que les dé nuevas ideas. Los resultados hablan por sí mismos. 76% de los encuestados afirma que la música los inspira para producir un mejor trabajo.

Los podcasts también pueden elevar nuestra inteligencia. 59% sienten que han aprendido tanto de los podcasts que del bachillerato – una afirmación común entre aficionados de podcasts relacionados con educación y tecnología.

69% dice que la música les ayuda a pensar en nuevas ideas

36% de personas encuestadas aseguran que escuchar música en el trabajo les permite ser más creativos

40% de las personas escuchan música al trabajar

76% declara que escuchar buena música los inspira a producir un mejor trabajo

33% de aquellos que escuchan podcasts dicen sentirse más inteligentes

46% de personas escuchan podcasts sobre tecnología

47% de personas escuchan podcasts sobre educación

59% sienten que han aprendido tanto de podcasts como lo hicieron en el bachillerato

67% escuchan podcasts sobre tecnología

65% escuchan podcasts sobre educación

Escuchar nos ayuda a lograr más en el trabajo.

No es inusual tener una relación de amor-odio con tu trabajo. Para los empleados, el estrés del trabajo es más común (55%) que las preocupaciones relacionadas con dinero o finanzas (48%), familia y relaciones personales (39%) e incluso su propia salud física (28%).

La música es clave para ser más positivos y productivos en el trabajo. Dos de cada tres escuchas dicen que la música los pone de buen humor en el trabajo y, cuando tienen la opción de elegir, la música les permite ser más eficientes y productivos que tomar café por un amplio margen (2:1). ¿Qué tan productivos? 4 de cada 10 trabajadores revelan que su productividad aumenta un 50% o más al escuchar música; la mitad de ellos aseguran que no serían tan exitosos sin el ingrediente secreto de la música en el trabajo.

La mayoría de los encuestados con trabajo (58%) dicen que éste les ha provocado estrés recientemente.

El estrés de su trabajo es más común que aquel de dinero o finanzas (48%), relaciones y familia (39%) o salud física (28%)

58% declara que la música los pone de buen humor en el trabajo

66% de las personas que escuchan música en el trabajo

68% de los trabajadores aseguran que la música los vuelve más productivos

38% dice que su productividad aumenta un 50% o más

Para el 67% de los empleados, la música es más efectiva que el café al momento de fomentar su productividad

Entre aquellos que beben café regularmente, 60% prefiere la música al café

57% de los encuestados tiene un álbum o lista de reproducción específica para momentos de mucho trabajo

52% asegura que no serían tan exitosos de no ser por la música

Escuchar nos ayuda a ser más saludables.

Escuchar nos permite alcanzar nuestras metas personales en términos de salud. 62% acreditan su buen desempeño físico a la música. La mayoría de las personas que se ejercitan regularmente dicen que escuchar música les permite exigirse más (55%), ejercitarse más tiempo (52%) y aumentar la intensidad de sus rutinas (51%). No por nada 3 de cada 4 aseguran que la música ha tenido un mayor impacto en su acondicionamiento físico que cualquier suplemento alimenticio.

Y aunque llega a ser difícil dar prioridad a la salud personal, la música también puede ayudarnos a cuidar mejor de nosotros mismos. 68% dice que la música suele motivarlos cuando piensan en saltarse un entrenamiento. La música también les da más seguridad frente a otras personas dentro del gimnasio (61%) y los inspira a conseguir mayores logros en cuanto a su propia salud y estado físico (72%).

En resumen…

72% dice que escuchar buena música los inspira a alcanzar la grandeza y conseguir nuevos logros

68% encuentra motivación en la música al pensar en saltarse un entrenamiento

67% declara que la música ha tenido un mayor impacto en su acondicionamiento físico que cualquier suplemento alimenticio

64% dice que escuchar música durante el ejercicio los ha vuelto más saludables de lo que serían sin ella

62% asegura que no podrían alcanzar su máximo rendimiento sin música

62% tiene un álbum o lista de reproducción especial para el momento de ejercitarse

61% se sienten más seguros en el gimnasio al escuchar música

Entre las personas que se ejercitan regularmente…

81% dice que escuchar buena música los inspira a alcanzar la grandeza y conseguir nuevos logros

77% encuentra motivación en la música al pensar en saltarse un entrenamiento

75% declara que la música ha tenido un mayor impacto en su acondicionamiento físico que cualquier suplemento alimenticio

72% dice que escuchar música durante el ejercicio los ha vuelto más saludables de lo que serían sin ella

70% asegura que no podrían alcanzar su máximo rendimiento sin música

71% tiene un álbum o lista de reproducción especial para el momento de ejercitarse

69% se sienten más seguros en el gimnasio al escuchar música

Las personas que regularmente se ejercitan con música dicen que ésta les ayuda a…

-Disfrutar más el ejercicio (65%)

-Exigirse aún más (55%)

-Ejercitarse por más tiempo (52%)

-Incrementar la intensidad de sus rutinas (51%)

-Mantenerse enérgicos entre ejercicios (49%)

Más mujeres que hombres aseguran disfrutar más su tiempo en el gimnasio con música (64% vs 54%), sentirse más motivadas para arrancar sus rutinas (40% vs 34%) y mantenerse enérgicas entre ejercicios (46% vs 39%).

CULTURA HUMANA

Se dice que los ojos son la ventana hacia el alma, pero la realidad es que lo que escuchamos puede decir más de nosotros que lo que vemos. El gusto musical de una persona nos dice más de ellos que los tatuajes en su cuerpo. Nueva música o podcasts pueden hacernos descubrir nuevas culturas y mundos desconocidos.

Escuchar nos revela mucho sobre cada individuo

Lo que una persona escucha puede decirnos mucho sobre su personalidad. Los encuestados revelaron que el gusto musical de una persona dice más que sus tatuajes (76% vs 24%) o su postura política (58% vs 42%). La mitad de los jóvenes aseguran que las preferencias musicales pueden cambiar su percepción de un político en particular.

Saber lo que una persona escucha puede, también, desarrollar una conexión con ella. 76% siente una conexión instantánea con aquellos que gustan de la misma música, mientras que el 70% de los encuestados revelan que un buen gusto musical vuelve a una persona más atractiva. ¿Quieres romper el hielo? 74% adora cuando alguien elogia su gusto musical.

-El gusto musical de una persona revela más que sus tatuajes (76% vs 24%)

-El gusto musical de una persona nos dice más de ellos que su postura política (58% vs 42%)

-50% de las personas entre 21 y 35 años dicen que conocer la música favorita de un político puede cambiar su percepción sobre ellos (38% aquellos entre 36 y 50 | 32% más probable)

-76% siente una conexión instantánea con alguien con los mismos gustos musicales

-75% se sienten más atraídos por personas que saben escuchar

-70% dice que un buen gusto musical hace más atractiva a una persona

-74% adoran cuando alguien elogia su gusto musical

-56% dice sentirse ligeramente nerviosos al poner música para otras personas

-64% en el rango de edad de 21-35, 47% entre 36 y 50 años

Escuchar nos conecta con otras culturas.

Escuchar puede conectarnos con otras culturas. Los podcasts han hecho que audiencias alrededor del mundo quieran viajar a nuevos lugares (38%) y aprender de otras culturas (37%). Al explorar estos destinos, la música ha ayudado a las personas a mezclarse con culturas foráneas (78%) y hacer sentir más seguros a los viajeros (75%).

71% dice que la música los ha llevado a conocer diferentes culturas alrededor del mundo

78% de las personas que viajan regularmente

70% asegura que la música los hace sentir más cómodos al explorar lugares desconocidos

75% de las personas que viajan regularmente

64% dice “la música me hace sentir más conectado con mi propia cultura”

Escuchar podcasts ha vuelto a las personas…

-Más curiosas acerca del mundo (39%)

-Más ávidas de viajar o visitar otros lugares (38%)

-Deseosas por aprender sobre una nueva cultura (37%)

-Cambiar su punto de vista sobre un tema social o cultural (35%)

-Más empáticos hacia una persona o grupo (34%)

-Más inspiradas a probar nuevas cosas (34%)

-Más abiertas a otras culturas o sociedades (32%)

-Receptivas hacia otro tipo de personas (32%)

CONEXIONES HUMANAS

Escuchar puede intensificar nuestros momentos íntimos.

La mayoría concuerda en que la música adecuada puede mejorar considerablemente el sexo (59%) y volverlos más arriesgados en la cama (56%). Sin embargo, tan sólo 1 de cada 5 personas tiene una lista de reproducción especial para el sexo.

¿Quieres asegurarte de tener siempre la música adecuada para el momento, pero no quieres detener lo que haces para manipular una aplicación? Pide un poco de ayuda de tu asistente por voz favorito. La gente que suele utilizar un asistente por voz es 45% más propensa a adelantar una canción durante el sexo (16% vs 11%).

59% dice que la música adecuada puede mejorar el sexo

56% asegura que la música adecuada puede volverlos más arriesgados en la cama

27% ha subido el volumen de su música para que otros no los escuchen teniendo sexo

35% de personas que regularmente utilizan un asistente por voz (30% son más propensos)

32% entre personas en sus 20s, 29% en sus 30s, 20% en sus 40s

32% de personas entre 21 y 35 años; 21% aquellos entre 36 y 50

22% elige la música con base en el tipo de sexo que quieren tener

26% entre personas en sus 20s, 25% en sus 30s, 17% en sus 40s

26% de personas entre 21 y 35 años; 18% aquellos entre 36 y 50

20% tiene una lista de reproducción especial para el sexo

11% se han detenido en medio de sus relaciones para adelantar una canción

16% entre personas que utilizan un asistente por voz de forma regular

15% entre personas en sus 20s, 12% en sus 30s, 6% en sus 40s

14% de personas entre 21 y 35 años; 7% aquellos entre 36 y 50

Escuchar puede mejorar nuestras experiencias sociales.

La música puede unirnos física y emocionalmente. 2 de cada 3 personas dicen que la música los alienta a asistir a más eventos sociales y sentirse más cercanos a aquellos a su alrededor.

65% revela que la música puede motivarlos si piensan en ausentarse de un compromiso social

63% dice que escuchar música a un alto volumen los acerca a aquellos a su alrededor

25% los ha hecho abrazar a alguien

24% los ha llevado a declararle su amor a otra persona

Escuchar puede conectar hogares, familias y generaciones.

69% de los padres dicen que la música los ha ayudado a conectarse con su familia, mientras que el 75% asegura que la música puede aliviar ciertas tensiones en el hogar. Pero existen otras posibilidades. La mayoría de los padres (80%) esperan que sus hijos disfruten la misma música que ellos, aunque sólo dos de cada tres declaran escuchar la música a la que sus padres los expusieron (65%).

80% de los padres esperan que sus hijos disfruten la misma música que ellos

65% escucha la música a la que sus padres los expusieron

69% dice que la música puede aliviar tensiones en el hogar

75% de padres vs 64% de adultos sin hijos

73% de personas con hogares de 3 o más personas

59% declara que la música los ayuda a conectarse con su familia

69% de padres vs 49% de adultos sin hijos

56% dice que la música ha inspirado a miembros de su familia a pasar tiempo juntos

66% de padres (69% papás, 63% mamás) vs 46% de adultos sin hijos

52% asegura que reproducir música por medio de un comando de voz les permite concentrarse más en sus amigos y familia en lugar de su teléfono

60% de padres (65% papás, 57% mamás) vs 42% de adultos sin hijos

Escuchar puede mejorar los espacios compartidos.

La música define nuestros alrededores, tanto en casa como en espacios públicos. Son más los que dicen que la música posee un mayor impacto en su comodidad o incomodidad dentro de un lugar (45%) que la iluminación (24%), el aroma (18%) o la decoración (14%). Al salir, el sentido del oído supera al gusto y el sabor de un buen cóctel para el 76% de los encuestados quienes prefieren ir a un sitio con música agradable que a uno con buenos tragos (24%).

82% declara que un gran sistema de sonido puede hacer más divertida una fiesta

88% de personas que ofrecen fiestas o cenas regularmente

Son más los que acreditan a la música su comodidad en un sitio (45%) que a la iluminación (24%), el aroma (18%) o la decoración (14%).

Entre anfitriones de fiestas y cenas: Música (50%), iluminación (21%), aroma (16%), decoración (13%)

66% escoge bares y restaurantes porque tocan buena música

76% prefiere un sitio con buena música que uno con buenos tragos (24%)

67% desearía que su música favorita sonara al momento de entrar en su hogar