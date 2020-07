Armada Nacional incautó más de 162 mil dólares en el archipiélago de San Andrés

Loterias

Loterías y chances del 14 de julio en Colombia:

Cruz Roja 7661 – Serie 168

Huila 4468 – Serie 099

DORADO

Mañana 6251 – Tarde 1894

CULONA

Día 5348 – Noche 7288

ASTRO SOL

9597 – Signo Leo

ASTRO LUNA

9919 – Signo Libra

PIJAO

4347

PAISITA

Día 5840 – Noche 4829

CHONTICO

Día 9934 – Noche 2097

CAFETERITO

Tarde 7244 – Noche 8689

SINUANO

Día 9036 – Noche 9075

CASH THREE:

Día 058 – Noche 018

PLAY FOUR:

Día 9058 – Noche 1085

WIN FOUR:

3456

EVENING:

8174

SAMAN

Día 8710

CARIBEÑA

Día 8269 – Noche 9088

MOTILON

Tarde 7156 – Noche 6654

FANTÁSTICA

Día 5950 – Noche 2220

ANTIOQUEÑITA

Día 6873 – Tarde 2034