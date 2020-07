Colombia ha reducido velocidad de propagación del Covid-19

–Ahora que Colombia cuenta con los datos de velocidad de propagación del Covid-19 puede afirmarse que de no haberse tomado medidas oportunas al inicio de brote, en 15 días tras los primeros 100 casos, rápidamente se hubieran convertido en 5.000.

Así lo aseguró Carlos Álvarez, coordinador nacional sobre estudios Covid-19 de la Organización Mundial de la Salud, OMS, añadiendo que «eso hace que la diferencia en las medidas que se tomen van a tener un impacto en esa velocidad».

En el programa de televisión Prevención y Acción, Álvarez puso el ejemplo de dos municipios con la misma velocidad de propagación, uno con población dispersa y otro con población concentrada. «Puede ser que tengamos dos municipios parecidos, pero el hecho de que tengan poblaciones diferentes, hacen la diferencia», indicó.

Añadió que si hay un municipio con 1.000 personas y tiene una velocidad de transmisión (Rt) de 1,2, «en siete días tendrá 1.200 casos y en 14 días serán 2.440, de esos un porcentaje los van a tener en UCI; y si tenemos un municipio con la misma velocidad, pero solo tiene 100 personas, tendrá 120 casos», dijo.

De esta manera, el experto solicitó que la población tenga en cuenta que a pesar de que puede ser la misma velocidad de propagación en todo el país, el solo hecho de que sea un municipio con población dispersa o población concentrada ya hace la diferencia en el número de casos que se presentan y los que llegan a cuidado intensivo.

A su turno, el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez sostuvo que la epidemia del coronavirus en el territorio colombiano ha tenido una velocidad diferente en las ciudades y añadió que este hecho permite crear estrategias focalizadas así como el alistamiento en cada territorio, teniendo así un nivel de control en el manejo de la propagación del virus y atención especializada en pacientes críticos.

«El Gobierno ha hecho un abordaje integral y se hace de acuerdo a cómo esté la epidemia en cada ciudad. Hace cuatro meses hablábamos de un gran pico nacional y ahora la estrategia y la información que tenemos nos permiten establecer dónde vamos teniendo afectaciones y picos por ciudades, incluso dentro de cada ciudad para tomar las decisiones más acertadas», señaló el ministro Ruiz Gómez.

En la medida que las decisiones son efectivas, destacó el ministro, y contamos con una ciudadanía consciente, se reduce el contagio y el pico se va desplazando en el tiempo, «por eso la vigilancia es constante y en la medida que las decisiones son efectiva presentaremos resultados positivos».

El jefe de la cartera de Salud presentó cómo serían los escenarios sin intervención como la de aislamiento preventivo obligatorio nacional y cómo se ha dado o se tiene pensado se dé.

«En Barranquilla si no hubiéramos tomado ninguna medida podríamos haber tenido 45 mil casos en una semana. Hoy, con acciones tomadas, hemos pasado ese pico de casos, pero eso no quiere decir que no se pueda tener afectaciones posteriores. Presentamos 5.143 casos en la semana de mayor afectación y actualmente tenemos una reducción importante de fallecimientos», señaló Ruiz Gómez.

Lo anterior indica que es importante tener acciones de apertura gradual de la economía, pero también el rastreo y aislamiento porque la amenaza no ha terminado.

En cuanto a la capital del país, Bogotá, el ministro señaló que inicialmente se proyectaron 250 mil casos en la semana de pico sin intervención, sin embargo, hoy el modelo indica una afectación de 8.173. «Estamos en el esfuerzo. El pico no se presentó el mes pasado y se proyecta hacia julio y agosto y en la medida que la contención y cercos en localidades tengan efecto», sostuvo.

En cuanto a Cali, la proyección era de 71 mil casos en el momento de mayor afectación y actualmente os modelos indican 3.800 en el pico más grande.

«En Cartagena se presentó un crecimiento el 25 de mayo. Se hicieron acciones de contención. Se habían estipulado 33 mil casos en el pico, pero tuvimos 2.092 casos en la semana de mayor afectación», indicó Ruiz Gómez asegurando además que Cartagena hoy es una ciudad que, conversando con autoridades locales, ya puede generar apertura para darle aire económico a la ciudad para avanzar bajo medidas estrictas.

Finalmente Ruiz Gómez habló de Medellín, ciudad que tuvo una afectación baja durante varios meses con medidas y acciones fuertes y efectivas con esfuerzo grande de la ciudadanía. «La afectación calculada estaba en 87 mil casos en la semana de mayor, hoy se proyecta en 6.900 aproximadamente teniendo en cuenta que se deben establecer acciones», dijo.

El ministro sostuvo también que todas las semanas el comité asesor se reúne con ciudades que están en situación crítica para la toma de decisiones.

El jefe de la cartera de Salud habló también de las enfermedades de base y personas vulnerables en la epidemia, por lo cual resaltó una vez más la importancia del autocuidado para mitigar la epidemia y que, además, el autocuidado se inicia con la percepción que tenemos de nuestro riesgo.

«Hoy podemos evidenciar que la mitad de las muertes en Colombia está concentrada en mayores de 70 años. Ese indicador es fuerte y sólido, pero la forma en la que salud describimos los riesgos es con la probabilidad mayor de morir si tenemos una comorbilidad», detalló Ruiz Gómez, explicando que las personas de 60 años o más tienen 19 veces el riesgo de morir que las personas de edades menores.

Los pacientes con enfermedad renal tienen un riesgo de morir 7,6 veces mayor que el de la población general sin otras enfermedades. Este riesgo aumenta a 8,6 si la persona se encuentra en diálisis. Así como los que tienen hipertensión presentan riesgo entre 6 y 7 veces mayor.

En cuanto a diabetes será 5 veces mayor, mismo número para quienes presentan enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Los pacientes con cáncer tienen 4,5 veces mayor, artritis reumatoide 3,2 y enfermedades huérfanas 3,2.

Agregó que el riesgo de los pacientes con asma y con VIH ha sido similar al de la población general indicando que los anteriores «son indicadores para tener en mente y conozcamos nuestro riesgo».