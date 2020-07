Hacen urgente llamado a la donación de sangre en Bogotá

El Banco Distrital de Sangre del Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud, a pesar de la crisis del Covid-19 ha continuado con su compromiso con los pacientes de diversas condiciones y a lo largo de estos tres meses ha seguido brindando los servicios de transfusión a las personas que lo requieren en los hospitales públicos del distrito, algunas entidades privadas que lo necesitan y a hospitales de regiones apartadas.

Actualmente el banco provee componentes sanguíneos a la población más vulnerable, distribuyendo cerca del 20% de la sangre utilizada en Bogotá con los más altos estándares de calidad y seguridad, esta sangre proviene de donantes altruistas y voluntarios.

Justo ahora que empieza la reactivación económica el reto es aún mayor, porque se han reactivado cirugías de alta complejidad, aumentan los pacientes producto de accidentes en las unidades de urgencia, además se continúa con la provisión de hemocomponentes para pacientes graves que necesitan ser transfundidos y a maternas con complicaciones durante el parto.

En concordancia con esta coyuntura, el IDCBIS creó la campaña #LaDonaciónDeSangreNoPara que consiste en que los donantes programen una cita y posteriormente el banco de sangre prepare una logística para llevar a los donantes al banco y regresarlos a sus casas, de esta forma cumplir con todas las medidas de bioseguridad y poder tener las reservas necesarias de sangre que se requieren en la red pública hospitalaria.

Esta actividad se realiza cumpliendo con absolutamente todos los protocolos de bioseguridad de forma que se proteja a los donantes, así como al equipo del IDCBIS y se logre el objetivo de garantizar las transfusiones de sangre para pacientes de accidentes de tránsito, cirugías, madres con complicaciones en trabajo de parto, trasplante de órganos, entre otros.

¿Cuáles son los requisitos para donar?

Presentar un documento de identificación.

Tener entre 18 y 65 años.

Pesar mínimo 50 kilos.

No haber tenido síntomas de gripa como: fiebre, tos, dolor de cuerpo, dolor de garganta, en los últimos 15 días.

No haber sufrido de hepatitis después de los 10 años.

No haber ingerido antibióticos en los últimos 15 días.

No haber ingerido antiparasitarios en los últimos 30 días.

Si tienes tatuajes, maquillaje permanente o piercing, que hayan pasado más de 6 meses desde su aplicación.

No estar embarazada.

Si estás lactando, que tu hijo o hija, tenga más de un año.

Si quieres donar, puedes agendar aquí tu cita para que te recojan: aquí