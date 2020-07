Presidente Duque aplaza tercer Día sin IVA que estaba programado para este 19 de julio

–Argumentando que ante las medidas que se aplicarán con los alcaldes locales para enfrentar la pandemia del Covid-19, el presidente Iván Duque Márque anunció el aplazamiento del tercer Día sin IVA, que estaba programado para este domingo 19 de julio en el territorio colombiano.

La determinación la notificó el jefe del Estado muy de madrugada este miércoles a través de su cuenta en Twitter:

El día sin IVA ha demostrado ser una herramienta que contribuye a reactivar la economía y el empleo.

Sin embargo, ante medidas que aplicaremos con gobernantes locales para enfrentar la pandemia, aplazaremos el tercer día sin IVA, buscando el mayor beneficio para los colombianos. — Iván Duque ?? (@IvanDuque) July 15, 2020

La decisión de aplazar el tercer Día sin IVA, se produjo ante las peticiones que en este sentido hicieron la alcaldesa de Bogotá Claudia López y otros mandatarios de ciudades capitales.

La alcaldesa de Bogotá advirtió en reiteradas oportunidades que este tipo de eventos propiciaba la propagación del Covid-19. Y además advirtió que el país en estos momentos de emergencia necesitaba liderazgo, en tácita crítica al jefe del Estado.

Esta mañana, tras el anuncio del presidente Duque, Claudia López trinó:

Errar es de humanos y corregir es de sabios. Agradezco al Presidente haber escuchado a alcaldes y ciudadanos que rogamos no provocar ninguna aglomeración que genere riesgo de contagio como ha ocurrido con el #DiaSinIVA, las marchas y otras situaciones. Debemos priorizar la vida. https://t.co/awROTImwPn — Claudia López ? (@ClaudiaLopez) July 15, 2020



Precisamente, frente a las reiteradas criticas de la mandataria Distrital, ayer el presidente Iván Duque notificó:

“Aquí nosotros no entramos a ese debate politiquero, demagogo, de tratar de contraponer la protección de la vida y la salud con el desarrollo económico y social, porque esto es palabrería barata”.

Al respecto consideró que hay que proteger la vida y la salud, “porque sin vida y salud no tenemos desarrollo empresarial y social, pero sin desarrollo empresarial y social no tenemos buena salud”.

“Yo soy consciente del desafío que hay en Bogotá, del desafío que hay en Medellín, del desafío que hay en Cali. Pero estamos trabajando como equipo y ayudando a los gobernantes locales para tomar las mejores decisiones, con focalización, porque la información que se tiene hoy casi que permite, en una ciudad como Bogotá, ver la tasa reproductiva del virus en localidades”, precisó.

También señaló: “Yo no estoy contestando ningún tipo de agresión ni de señalamiento ni, mucho menos, dejándome llevar por la pequeña política para distraernos. Estamos en medio de una pandemia y esto requiere concentración, foco y grandeza”.

Igualmente, recalcó que el Gobierno Nacional ha trabajado con el enfoque de que la llave de la gradualidad para la recuperación de la vida productiva corresponde a los alcaldes, lo cual no significa una transferencia de responsabilidad, porque el Gobierno sigue trabajando de la mano con ellos.

“Por eso se ha trabajado con ese enfoque: que la llave de la gradualidad les corresponde a los alcaldes. Pero no es una transferencia de responsabilidades para que los alcaldes sean los que tengan que asumir toda la tarea. No. Seguimos trabajando con ellos y lo hacemos, además, con mecanismos de monitoreo, donde hoy tenemos más información que nunca antes para poder revisar cuáles son las mejores intervenciones focalizadas, sectorizadas, con trazabilidad, con aislamiento, para no tener que acudir a medidas que no guarden la proporción sobre dónde está el verdadero foco de contagio, y dónde podemos hacer busca activa de los mismos”, sostuvo.

En su exposición ante Acopi, el Presidente Duque indicó que frente a la situación actual no debe responderse con reproches y buscar culpables, sino que se trata de mantener una actitud de solidaridad, siempre buscando la forma de mitigar los efectos de la pandemia.

“Esto no es de reproches, esto no es de inculpaciones. Si el problema crece, entonces busquemos a ver cómo nos salimos de responsabilidades. No. Todos tenemos que entender que aquí el papel es ser solidario. Que si en alguna ciudad se crecen los casos, no podemos empezar a ver quién es el culpable, sino cómo lo enfrentamos, cómo lo mitigamos, cómo lo resolvemos”, agregó.

“Esa es la razón por la cual, como Presidente de la República, yo no estoy contestando ningún tipo de agresión ni de señalamiento ni, mucho menos, dejándome llevar por la pequeña política para distraernos. Estamos en medio de una pandemia y esto requiere concentración, foco y grandeza, además”, subrayó.

“Cuando digo grandeza me refiero es a no dejarnos llevar por las cosas pequeñas, triviales, sino que entendamos que aquí todos caminamos”, dijo.