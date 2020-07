Se amplía plazo para renovar revisión técnico-mecánica hasta el 29 de julio

La Secretaría Distrital de Movilidad amplía el plazo para exigir la Revisión Técnico-Mecánica (RTM) a los vehículos particulares y públicos en Bogotá, cuya certificación había vencido durante el aislamiento obligatorio (entre el 19 de marzo y el 30 de junio de 2020). Esta decisión se comunicó a través de las circulares número 19 y 20 del 13 de julio de 2020.

Los conductores y/o propietarios tendrán la posibilidad de realizar el trámite hasta el día 29 de julio. A partir del 30 de julio la autoridad de tránsito exigirá la vigencia en los certificados que porte el conductor.

Plazo solo para matriculados en Bogotá o con certificación vencida durante la cuarentena

Ni los vehículos matriculados fuera de Bogotá, ni aquellos cuya revisión haya vencido antes del 19 de marzo, fecha en la que inició el aislamiento obligatorio, se benefician de este extensión; pues para ellos el plazo máximo fue hasta el día 30 de junio de 2020.

Seguimos en aislamiento preventivo

La decisión se tomó teniendo en cuenta las restricciones señaladas en el Decreto Distrital 169 de 2020, que da continuidad al aislamiento preventivo obligatorio y limita la libre circulación de vehículos y personas por grupos de localidades. El plazo para hacer exigible este certificado vencía el 15 de julio para taxis y el 16 de julio para el resto de los vehículos matriculados en Bogotá.

Agenda tu cita

Los Centros de Diagnóstico Automotor CDA, se encuentran abiertos a partir de las 12:00 m. y solo atienden citas agendadas donde se permite únicamente el ingreso del conductor. La página web del RUNT tiene disponibles para consulta los CDA habilitados ante el Ministerio de Transporte en este link: http://www.runt.com.co/directorio-de-actores.

Si eres propietario y/o conductor, te recomendamos gestionar el certificado en los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) ubicados en las localidades donde no esté restringida en su totalidad la movilidad por la pandemia.

No se extiende el plazo para licencias de conducción o tarjetas de operación del transporte público

Para estos dos requisitos no se extiende el plazo. A partir del día jueves 16 de julio la autoridad de tránsito podrá exigir a los conductores estos documentos actualizados. Quien no los porte estará sujeto a las sanciones establecidas por la ley.