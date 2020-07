Tercer Día sin Iva se aplazó porque no iba a tener el mismo inpacto económico que los dos anteriores: Duque

–Tras anunciar de madrugada, vía Twitter, el aplazamiento del tercer Día Sin Iva previsto para este domingo, el presidente Iván Duque declaró más tarde que la jornada será reprogramada, no por el impacto en la pandemia del Covid-19, sino debido a que no iba a tener el mismo impacto económico que las dos primeras cumplidas el 19 de junio y el 3 de julio pasado.

«Ante la información disponible no íbamos a tener el mismo impacto que queremos de beneficio para todo el país; el Día sin IVA se trata de que llegue a la mayor cantidad de colombianos», añadió el jefe del Estado.

«Vamos a reprogramar el tercer Día sin IVA para que cumpla el propósito que vimos en las 2 primeras jornadas y es darle un alivio para tener el acceso a bienes y servicios a muchas familias colombianas y por otro lado que eso sea totalmente democratizado en todo el país», precisó el mandatario en diálogo con el Noticiero Todelar.

Además hizo nuevamente referencia a las duras críticas de la alcaldesa Claudia López, sin mencionarla explicitamente y también sin atribuirle a las quejas de la mandataria la decisión de aplazar el tercer Día sin Iva:

«Cuando vienen críticas que son constructivas se entienden, se asumen, se corrigen y se avanza, cuando nos damos cuenta que podemos mejorar las cosas las vamos a mejorar siempre; el mensaje al país y a todos los gobernantes locales es el trabajo en equipo».

Añadió que «cuando hay angustias todo sale hacia el Gobierno Nacional y se entiende, con tranquilidad, pero nunca se debe perder el foco, dejarse llevar al tema personal, al ataque, siempre he creído que la ciudadanía quiere soluciones y no agresiones».

«Yo no distingo por razones políticas a ningún alcalde o a ningún gobernador de Colombia, a todos les he ayudado con el deseo de contribuir al éxito de sus gestiones y ese ha sido también un espíritu que he mantenido siempre», puntualizó.

Ayer, en un encuentro con la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), el presidente Duque refutó sin mencionar su nombre, a las críticas de la alcaldesa de Bogotá, diciendo:

«Cuando hemos visto además el comportamiento de las tasas de contagio, cuando se ha tratado de decir es que esto es por culpa del día sin IVA, claramente, hoy no hay alguna información que permita establecer esa correlación».

Agregó que inclusive, en algunos lugares han sido muchísimos otros los elementos de análisis de mayor riesgo como las fiestas clandestinas u otro tipo de comportamientos de indisciplina.

Reiteró que «los tres días sin IVA fueron una promesa de campaña materializada en la Ley de Crecimiento y lo pusimos en funcionamiento» y complementó:

«El primer día sin IVA trajo muchísimos desafíos, más de 80 mil empresas funcionando, se presentaron algunas aglomeraciones, se enfrentaron con las autoridades locales. Hoy sabemos que esos retos tenemos que enfrentarlos y no pueden Volver a ocurrir. Se aprendió para el segundo día sin IVA».

Esta mañana en sus declaraciones radiales, el mandatario resaltó que el primer Día sin IVA registró ventas por 9 billones de pesos, 80 mil comercios abrieron sus puertas y que similares resultados dejó la segunda jornada del 3 de julio.

La víspera el presidente Duque también hizo referencia a la reactivación de dos sectores básicos de la economía naciona: El turismo y el transporte, pero advirtió: «Aquí no podemos, desafortunadamente, correr, porque hay que superar, sobre todo, los procesos más críticos en algunas ciudades, que son ciudades que tienen un gran peso en el tráfico aéreo».

Sin embargo, subrayó, vemos disposición de las autoridades a considerarlo. Y lo mismo del transporte Intermunicipal, donde ya empiezan a habilitarse pilotos en municipios de baja afectación o sin afectación.

Finalmente les dijo a los empresarios e industriales:

«Mi labor en este momento es construir con ustedes opciones que sean sostenibles, que sean responsables. Y, sobre todo, que entendamos que la única manera de enfrentar esta pandemia, qué no sabemos cuánto va a durar, qué puede tener rebrotes, qué no hay vacuna, qué no hay inmunidad, depende de nuestra capacidad de reactivarnos de manera segura».