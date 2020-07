76% de las organizaciones en Colombia han sufrido incidentes en la nube pública

Loterias

Loterías y chances del 15 de julio en el territorio colombiano:

Baloto 04 05 13 16 41 02

Revancha 03 19 30 36 39 01

Meta 5582 – Serie 003

Manizales 4204 – Serie 058

Valle 9215 – Serie 234

DORADO

Mañana 5193 – Tarde 8104

CULONA

Día 8227 – Noche 8486

ASTRO SOL

6884 – Signo Tauro

ASTRO LUNA

0197 – Signo Sagitario

PIJAO

0320

PAISITA

Día 9920 – Noche 1571

CHONTICO

Día 0601 – Noche 1437

CAFETERITO

Tarde 6343 – Noche 6481

SINUANO

Día 9312 – Noche 0113

CASH THREE:

Día 937 – Noche 124

PLAY FOUR:

Día 6078 – Noche 8200

WIN FOUR:

8006

EVENING:

7457

SAMAN

Día 3688

CARIBEÑA

Día 4720 – Noche 2477

MOTILON

Tarde 4053 – Noche 8954

FANTÁSTICA

Día 1776 – Noche 8298

ANTIOQUEÑITA

Día 5599 – Tarde 0430