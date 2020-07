Arranca tercer pago de Devolución del IVA a los hogares más vulnerables

Los 700 mil hogares más pobres que hacen parte del programa Familias en Acción recibirán desde hoy la transferencia monetaria bimestral de 75.000 pesos correspondiente al tercer giro de Devolución del IVA, para mitigar el impacto económico y humanitario causado por la emergencia del Covid-19.

Las familias podrán consultar su fecha y sitio de pago con los enlaces municipales, en la página web de Prosperidad Social y en las líneas de atención de la entidad. Cada beneficiario recibirá un mensaje de texto del numeral 85888 informando la fecha y sitio de pago por parte de Davivienda. También podrán consultar en la página www.daviplata.com.

“Los recursos del tercer giro de la Devolución del IVA para los 700 mil hogares más pobres de Familias en Acción superan los 56.000 millones de pesos. Con este apoyo económico, como Gobierno buscamos aliviar el impacto del impuesto del consumo de productos y servicios de las personas más vulnerables del país. Conscientes de los efectos de esta pandemia, hemos diseñado estrategias y tomado medidas para extender y garantizar estas ayudas, teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad y movilidad para no poner en riesgo la salud y la vida de los colombianos”,expresó Susana Correa Borrero, directora general de Prosperidad Social.

Los beneficiarios podrán realizar el retiro a través de DaviPlata en los cajeros electrónicos de la Red Davivienda, ATM, Efecty, Reval, Baloto, Conred, Centro de Recaudo y pago y Puntored. Asimismo, para quienes cobran en la modalidad de giros pueden hacerlo en los puntos Reval, Centros de Recaudo y Pago, Baloto y Efecty, de acuerdo con la programación de su municipio.

Para este tercer pago que inicia hoy, de manera escalonada, los incentivos económicos se entregarán primero a los 700 mil hogares de Familia en Acción entre el 17 de julio y el 23 de agosto.

Los participantes de los dos programas pueden consultar más información en https://prosperidadsocial.gov.co/, las líneas gratuitas: nacional 01800095100 y en Bogotá al 5954410.

“Como entidad y como Gobierno no nos hemos detenido en nuestra lucha contra la pobreza y la inequidad. En esta emergencia, gracias a un trabajo articulado, hemos garantizado la entrega de transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas a hogares en condición de pobreza y extrema pobreza, a jóvenes estudiantes de educación superior en condición de vulnerabilidad, a adultos mayores, a vendedores informales y a población que no hacía parte de los programas sociales del Estado”, afirmó Correa Borrero.