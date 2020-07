Diego Cancino pide investigar posible corrupción en el programa de extensión de la Universidad Distrital

El concejal de Bogotá, Diego Cancino denunció en debate de control político posibles irregularidades en la Universidad Distrital a partir del manejo del Instituto de Extensión y Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (IDEXUD) que supuestamente ha sido cooptado por grupos vinculados al señor Juan Carlos Granados (ex gobernador de Boyacá y ex contralor de Bogotá) y que maneja un presupuesto de más de 35 mil millones (2019) sin ningún impacto.

De acuerdo con Cancino “Entre el año 2016 y el 2019, el IDEXUD, que tiene total autonomía, ha desarrollado 326 proyectos: 94 (2016), 67 (2017), 61 (2018) y 104 (2019), por más de $ 2.600 millones (2.570.7222.295) que no han logrado ningún impacto frente a su función misional de articular a la universidad con la sociedad y tampoco ha servido para promover su talento humano. El gran esfuerzo de la Universidad Distrital no se compadece con los resultados del IDEXUD”.

El Concejal de Bogotá señaló que al revisar dos convenios interadministrativos: el 108 de 2016 entre la Universidad Distrital y la Contraloría de Bogotá (7 meses) por $ 880.000.000 y el 337 de 2019 (5 meses) entre la Universidad Distrital y el Ministerio de Trabajo por $ 780.000.000 en ejecución, surgen más dudas que certezas:

Para el caso del contrato interadministrativo 108 con la Contraloría de Bogotá (2016) nos preguntamos:

– ¿Cuál ha sido el procedimiento para la convocatoria, selección y contratación del equipo de trabajo para la ejecución del mismo?

– Del equipo seleccionado ¿cuántos, cuáles, quiénes, y de qué programas de la UD son egresados los miembros del equipo de trabajo seleccionado?

– ¿Cuál fue el proceso para la selección del señor Nelson Gutiérrez Silva (Economista de la UPTC), como coordinador administrativo de dicho contrato?

Es de anotar que Nelson Gutiérrez Silva, se desempeñó como Jefe de la Oficina Asesora de Planeación en la Gobernación de Boyacá, (2012 – 2015) nombrado por Juan Carlos Granados, quien a su vez ocupaba el cargo de Contralor de Bogotá (Junio 2016 – Febrero 2020) en la fecha en que se firma este contrato administrativo.

En el caso del contrato interadministrativo 337 de 2019, firmado entre la Universidad Distrital y el Ministerio de Trabajo los interrogantes están enfocados en:

– ¿Por qué el proceso de selección del equipo de trabajo y la ejecución del mismo la realiza la Fundación Creamos Colombia de Edgar González Salas?

– ¿Cuál es el acto administrativo que vincula oficialmente a la Fundación Creamos?

– ¿Si el proyecto lo ejecutaría la Fundación Creamos Colombia, por qué no firmó directamente el contrato con el Ministerio de Trabajo. Por qué se realiza con la Universidad Distrital a través del IDEXUD?

– ¿El IDEXUD se beneficia más de la Universidad Distrital de lo que la Universidad Distrital se beneficia del IDEXUD?

El concejal Cancino aseguró que tiene denuncias sobre las irregularidades de la Fundación Creamos Colombia en el manejo del contrato 337 de 2019: “Contratan el talento humano, los ponen a trabajar y no les cancelan el valor del contrato, hasta que la gente se cansa de cobrar el trabajo que ya ha realizado. Infames”, dijo.

Así mismo agregó que es urgente determinar una interventoría para estos contratos, revisar y publicar los informes y los indicadores sobre los cuales se miden los resultados del IDEXUD tanto interna como externamente frente al fin misional establecido para la extensión de la Universidad.

Testimonio de una víctima de la contratación de la Fundación Creamos Colombia intermediaria en el contrato interadministrativo 337 de 2019:

“Salí elegida en una convocatoria realizada por la Fundación Creamos Colombia. Adelanté el proceso contractual con la Universidad Distrital. Cumplí y entregué todos los compromisos establecidos, pero la Universidad Distrital no cumplió entre otras, con los pagos. Para efecto de los pagos, la Fundación siempre evadió y desconoció los requerimientos que se les hicieron y la Universidad Distrital siempre me dijo que me dirigiera al supervisor a quien nunca conocí porque toda la operación y la supervición la hizo la Fundación. En enero de este año, la Universidad Distrital me cita para ponerme unas nuevas condiciones respecto al pago y me proponen pagar menos del 10% del valor que me adeudaban por tres meses de trabajo. Me dirigí al Director del IDEXUD y me negó el derecho de petición y procedió a darle parte a la aseguradora para declarar un incumplimiento contractual”.