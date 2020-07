La alcaldesa Claudia López desmintió que el sistema de salud de Bogotá esté colapsado y afirmó que ningún paciente de la ciudad ha dejado de ser atendido en los últimos días.

López indicó que aunque hay alta ocupación de camas en las Unidades de Cuidado Intensivo, la red hospitalaria está lejos de colapsar.

La Alcaldesa aseguró que «no es correcto, ni es cierto, hablar de colapso del sistema hospitalario de la ciudad de Bogotá. Aquí nada ha colapsado, nada ha cerrado, ningún paciente ha dejado de ser atendido».

López agregó «Que tengamos alta ocupación no quiere decir que haya colapso. Les ruego que tengamos prudencia en lo que se afirma, que no es cierto. Colapso transmite la sensación de que hay gente muriendo porque no lo atienden. Eso es falso».