Un universo de historias con el Planetario de Bogotá

El Planetario de Bogotá ofrece para esta semana una variada programación familiar. Para sumergirse en este mundo astronómico y científico, se podrá consultar toda la programación en las redes sociales del Planetario y en la plataforma Idartes en casa.

Inicia la semana el lunes 20 de julio con Bajo el mismo cielo y Ofiuco o también llamado el cazador de serpientes, conocida como una de las 88 constelaciones modernas y uno de los emblemas de la medicina ¿La medicina en el cielo? ¡Si! Descubralo a las 6:00 p.m. y entérese en qué momento puede asomarse a la ventana y observar esta increíble y admirable constelación.

Para el próximo miércoles 22 de julio a las 3:00 p.m. se emitirá la nueva cápsula Orígenes. Esta vez el tema será el origen de las aves. En un momento en particular de la era de los dinosaurios aparecieron un grupo de bipedos, que comenzaron a presentar características similares a las de las aves; por ejemplo las plumas, y especialmente un hueso que sólo es posible encontrar en algunos dinosaurios y aves, más conocido como fúrcula, o como el huesillo de la suerte.

El Planetario realizará un Facebook Live donde compartirá con todo su público cómo sus acciones cotidianas pasaron a la virtualidad; pues dada la coyuntura en la que actualmente se encuentra el mundo, muchas actividades humanas se transformaron y este escenario no ha sido la excepción. Para ello se han generado una serie de estrategias virtuales para seguir con su misión de comunicar la ciencia. Por eso, este jueves 23 de julio a las 3:00 p.m. En Hablemos del universo se suman dos iniciativas de comunicación del escenario, para conversar sobre las experiencias y aprendizajes de divulgación científica adquiridos en esta nueva época.

El fin de semana es la oportunidad para reunirse en familia y consultar el contenido de Vive el planetario en tu casa donde podrán descubrir ¿Cómo sabemos lo que sabemos de la Tierra? Conocer acerca de nuestro planeta siempre ha causado una especial fascinación y aunque habitamos en él, aún existen infinidad de secretos por descubrir. A lo largo de la historia se ha investigado sobre cómo fue su origen, cuál es su composición, qué condiciones permitieron el surgimiento de la vida, etc. Pero aún con todos los adelantos científicos todavía no se sabe a ciencia cierta cómo y de qué está conformado el interior de la Tierra. Para ello, se han desarrollado diferentes instrumentos y técnicas, con el fin de comprender cada vez más sobre los fenómenos geológicos. Para saber más sobre estos temas no se pierda el viernes 24 de julio a las 6:00 p.m. este contenido.

Y finaliza la semana el sábado 25 de julio escuchando el podcast del Planetario a las 10:00 a.m. En esta ocasión el viaje será por la antigua Alejandría, lugar de nacimiento de Hipatia, la gran matemática, astrónoma y filósofa del mundo antiguo.