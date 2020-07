Covid-19 en Colombia: 641 muertos y 18 mil 865 casos nuevos en las últimas 73 horas

–En el puente festivo por el Día de la Independencia Nacional, Colombia registró 641 muertos más y 18 mil 865 casos nuevos de contagio por causa del Covid-19, de acuerdo con el reporte del Ministerio de Salud.

El sábado 18 de julio se produjo una cifra récord de fallecimientos y en el registro de personas nuevas contagiadas con el virus. Fueron 228 muertos y 8 mil 560 infectados más.

El domingo el récord fue en el número de personas recuperadas, ya que se contabilizaron 5 mil 957, frente a 5 mil 199 del sábado y 4 mil 011 del lunes.

En lo que respecta al procesamiento de muestras, este lunes se registró la mayor cifra con 26 mil 506, frente a 26 mil 422 del sábado y 24 mil 079 del domingo.

Los casos positivos del coronavirus para este lunes se confirmaron 100 mil 870 casos; para el domingo 98 mil 355 y para el sábado 97 mil 958.

Así las cosas, las cifra totales a la fecha del 20 de julio, son los siguientes:

-204.005 casos de Covid-19

-6.929 fallecidos

-1.236.569 muestras procesadas

-95.804 recuperados

-100.870 casos activos

Para este lunes, en Bogotá se registró el mayor número de decesos, con 72, seguido de Atlántico con 32.

En el resto del territorio nacional los fallecimiento se registraron así: Magdalena, 12; Antioquia, 10;Cundinamarca, 8; Valle del Cauca, 7; Nariño, 6; Santander, 5; Bolívar, 4; Caquetá, 2; Guajira, 2; Meta, 1; Boyacá, 1; Cauca, 1; Chocó, 1; Cesar, 1; Norte de Santander, 1; Putumayo, 1; Quindío 1 y Tolima 1.

En el discurso de instalación de las sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Iván Duque destacó así las acciones realizadas hasta ahora para enfrentar y contener el Covid-19:

Fortalecer las capacidades de nuestro sistema de salud ha sido una prioridad.

En medio de una tremenda escasez global de ventiladores, logramos en equipo, con el sistema de salud, los gobiernos locales y nuestro aporte, aumentar en 40 por ciento la capacidad de atención crítica del país, y en las próximas 5 semanas habremos duplicado las Unidades de Cuidado Intensivo que teníamos en el mes de marzo. Hemos podido llegar a todas las regiones con implementos de seguridad, con insumos necesarios para la atención de la emergencia, gracias a la creación de la Reserva Estratégica Nacional, que cuenta con millones de piezas de protección. Así mismo, nos hemos encargado de sanear deudas que venían de tiempo atrás, mejorar el flujo de ingresos a los hospitales y, por lo tanto, la atención de los pacientes.

Logramos conseguir los reactivos suficientes para la realización de pruebas diagnósticas y hoy somos el tercer país de América Latina que más pruebas PCR ha realizado y hemos hecho una expansión sin precedentes en la habilitación de laboratorios. Por medio de CoronApp, también Colombia ha logrado brindar más información a los colombianos y fortalecer los instrumentos de vigilancia epidemiológica.

Pero toda la tecnología y todos los esfuerzos económicos se quedan cortos frente al valor del talento humano en salud. Esos miles de hombres y mujeres que han dedicado su vida a proteger la salud de los demás nos han enseñado, una y otra vez, una vocación de servicio incomparable y su valentía siempre nos inspira, al igual que su patriotismo inagotable. Su coraje en la primera línea de la guerra contra el covid-19 es un ejemplo para todos los colombianos, y si bien hemos reconocido ese esfuerzo con nuevas prestaciones económicas, su coraje y la gratitud del pueblo colombiano para ustedes no tienen precio.

Para atender los efectos sociales de la pandemia, ampliamos la capacidad de atención de los programas Familias en Acción, que llega a 2,6 millones de hogares; de Jóvenes en Acción, para ayudar a más de 290.000 jóvenes, y de Colombia Mayor, con más de 1,7 millones de beneficiarios, otorgándoles tres giros extraordinarios. Aceleramos la implementación del programa de Devolución del IVA, llegando a un millón de familias vulnerables, y creamos Ingreso Solidario, una renta básica con la que estamos protegiendo a 3 millones de familias en situación de pobreza, que no recibían ningún alivio por parte del Estado.

Y la sociedad entera también ha respondido con solidaridad. Bajo el liderazgo de la Primera Dama de Nación, el programa Ayudar Nos Hace Bien ha entregado más de 778.000 mercados, donados por colombianos de todos los orígenes a familias vulnerables en todos los rincones de nuestro territorio, que se suman a los más de un millón cien mil mercados entregados por el programa que lidera el Ministerio del Interior y la Unidad de Gestión del Riesgo.

Hoy me siento muy contento de que estos programas se hacen presentes en el territorio. Ante esta coyuntura, los invito a que no divaguemos ante falsos dilemas. Cuidar la salud y la vida simultáneamente con reactivar la vida productiva, con distanciamiento social, es el deber del mundo entero, mucho más cuando sabemos que frenar el covid-19 no es fácil, porque no hay vacunas, tratamientos e inmunidades aseguradas, y que estará presente por lo menos un año más, mientras se desarrolla algún mecanismo efectivo. Todos, todos, tenemos que proteger la vida de las personas, la vida de los empleos y la vida de las empresas. Sin salud no hay desarrollo y sin desarrollo no hay salud.

Hoy hemos avanzado en información, en pruebas, en mecanismos de protección personal, en capacidad de monitoreo epidemiológico, y en tecnología para tomar medidas de precisión que nos permitan cumplir el propósito de ganarle la vida al coronavirus.

Nuestro deber es también proteger los emprendimientos, las iniciativas privadas, las industrias y empresas que han sido protagonistas del desarrollo de nuestro país. El emprendimiento privado, en virtud del artículo 333 de nuestra Constitución es, con total certeza, el motor que provee de empleo a millones de colombianos, quienes, como ellos, deben surgir y crecer.

Por eso, en medio de la pandemia, pusimos en marcha un programa sin precedentes en la historia de Colombia, para proteger empleos y tejido empresarial. Abrimos líneas de crédito para el pago de nómina con el 90 por ciento de garantía estatal, creamos el Programa de Apoyo al Empleo Formal que subsidia el 40% del salario mínimo y el 50 por ciento de la prima de junio a 2,5 millones de trabajadores pertenecientes a más de 100 mil micro, pequeñas, medianas y grandes empresas en Colombia. A esto se suma la liberación de pagos de prestaciones pensionales por tres meses, la reprogramación tributaria, la aceleración de devoluciones de saldos tributarios a favor y la facilidad de retiros de cesantías a trabajadores afectados.

Sé que es un tiempo de dificultades y sé que todos las estamos teniendo, aunque se nos presenten de distintas maneras. Es difícil estar lejos de nuestra familia, incluso aunque la tengamos bajo el mismo techo. Valoramos el esfuerzo realizado por cada uno de los colombianos en esta emergencia. Y hoy apelo a nuestro amor patrio para que actuemos bajo la unión, trabajando en equipo, para que nuestro país continúe bajo las riendas del progreso.

Tenemos que protegernos, reactivarnos y repotencializarnos de cara al futuro. De esto tenemos que salir adelante. No para volver al pasado sino para ser mejores. Todos demostraremos que a esta pandemia, que busca sembrar el miedo y que cabalga en las debilidades e irresponsabilidades humanas, responderemos con la mayor de nuestra responsabilidad, con solidaridad y con grandeza.

No dudemos nunca de lo que somos capaces y también reconozcamos que para el día de hoy las cifras comparadas con el mundo en términos de contagios por millón de habitantes, muertes por millón de habitantes, letalidad, entre otros, evidencian que hemos tomado las decisiones correctas. No podemos ser triunfalistas, pero sí optimistas. Sepamos que si nosotros obramos con la disciplina de todos y seguimos protegiendo a los grupos más vulnerables frente a la pandemia, lo haremos cada día mejor.