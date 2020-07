Covid-19: En evaluación clínica están 24 vacunas y en etapa preclínica 142 para combatir la pandemia en el mundo

Loterias

Loterías y chances del 21 de julio en el territorio colombiano:

Cundinamarca 3651 – Serie 102

Tolima 2422 – Serie 090

Cruz Roja 2052 -Serie 111

Huila 4895 – Serie 058

DORADO

Mañana 2975 – Tarde 3484

CULONA

Día 9472 – Noche 8649

ASTRO SOL

5397 – Signo Escorpión

ASTRO LUNA

8931 – Signo Aries

PIJAO

6872

PAISITA

Día 1522 – Noche 1278

CHONTICO

Día 5040 – Noche 8488

CAFETERITO

Tarde 2002 – Noche 3144

SINUANO

Día 1462 – Noche 3987

CASH THREE:

Día 232 – Noche 005

PLAY FOUR:

Día 7646 – Noche 7179

WIN FOUR:

2810

EVENING:

1970

SAMAN

Día 1799

CARIBEÑA

Día 0288 – Noche 5103

MOTILON

Tarde 3341 – Noche 9432

FANTÁSTICA

Día 7955 – Noche 3247

ANTIOQUEÑITA

Día 1539 – Tarde 5099