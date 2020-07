Covid-19: La humedad, principal transmisor; lo seco lo mata como un alcohol o detergente

–El jefe del Laboratorio de Tecnologías Moleculares del Instituto de Química Bioorgánica de la Academia de Ciencias de Rusia, Vsévolod Beloúsov, asegura que el factor clave en la transmisión del coronavirus es la humedad y que lo seco, lo mata como un alcohol o detergente.

A la pregunta que generalmente se hace la gente de si el virus se transmite a través de objetos, manijas de puertas, botones de elevadores, etc., Beloúsov señala que el contagio depende de la humedad de estos objetos y del aire.

En un escrito que publicó en su Facebook, el biólogo ruso afirma: «La posibilidad de infectarse con la superficie de objetos secos es muy limitada, ya que esa no es la ruta principal de transmisión. No obstante, esto no nos libra de la necesidad de lavarnos bien las manos».

Para el científico ruso, el “enemigo” principal del virus es el jabón o cualquier otro detergente, que matan su bicapa lipídica al instante. Mientras que el principal “amigo” del virus es la humedad.

«El virus no puede vivir en un ambiente que no sea húmedo. El secado lo mata tan eficazmente como un detergente o alcohol. Es por eso que la transmisión del virus se produce por gotas en el aire. No son partículas del virus las que vuelan en el aire, sino gotas microscópicas, cada una de las cuales contiene cientos y miles de partículas virales», explica.

Y agrega: «Cuanto más húmedo es el aire, mayor es la posibilidad de infección. Cualquier flujo de aire, por ejemplo durante la ventilación, secará las gotas y matará al virus».

El experto advierte que las posibilidades de contraer el coronavirus a una distancia de varios metros son muy limitadas, y que el uso de máscaras protectoras las reducen aún más.

«La probabilidad de infección a una distancia de un metro es muy alta, pero las máscaras la reducirán en un factor de diez», concluye Beloúsov.

Estos son los términos del escrito del experto ruso:

¿Cómo se transmite el coronavirus?

Se sabe que el coronavirus SARS-CoV-2 se transmite por gotitas en el aire. Es decir, a través del aire exhalado / tosido / exprimido. A menudo la gente hace la pregunta, ¿se transmite el virus a través de objetos, manijas de puertas, botones de elevadores? La respuesta no es tan obvia. Todo depende de la humedad de estos objetos y la humedad del aire.

El coronavirus, y este, y otros, se refieren a los llamados virus de envoltura. Como el virus de la gripe, por cierto. Esto significa que la partícula de virus recién empaquetada, que se desprende de la célula infectada, se rodea de la membrana de la célula huésped, habiendo cargado previamente en esta membrana las proteínas virales necesarias para infectar la siguiente célula.

Desde el curso de la biología escolar, sabemos que la membrana celular (y, por lo tanto, la envoltura del virus) es una bicapa lipídica, en la cual las colas grasas del lípido se miran entre sí, y las cabezas, en la fase acuosa.

El principal enemigo de la bicapa lipídica es el jabón. Más precisamente, cualquier detergente. En consecuencia, cualquier detergente disponible mata el virus al instante. El principal amigo del virus es la humedad.

El virus no puede vivir en un ambiente húmedo. El secado lo mata con la misma eficacia que el detergente o el alcohol. Es por eso que la ruta de transmisión del virus es el aire. No son partículas de virus las que vuelan en el aire, sino gotas microscópicas, cada una de las cuales contiene cientos y miles de partículas de virus. Es por eso que las máscaras, cuando se usan correctamente por ambas personas en contacto, reducen la probabilidad de infección por órdenes de magnitud.

Y la discusión sobre el tamaño de los poros de una máscara o respirador en comparación con el tamaño de una partícula viral no tiene sentido, porque una máscara o respirador filtra y absorbe gotas en lugar de partículas virales individuales. Y si la máscara es fresca, también seca estas gotas. cualquier detergente En consecuencia, cualquier detergente disponible mata el virus al instante.

Reducir la probabilidad de infección por órdenes de magnitud. Y la discusión sobre el tamaño de los poros de una máscara o respirador en comparación con el tamaño de una partícula viral no tiene sentido, porque una máscara o respirador filtra y absorbe gotas en lugar de partículas virales individuales. Y si la máscara es fresca, también seca estas gotas.

Entonces, otra forma de matar el coronavirus es secarlo.

¿Cuánto tiempo vive una gota exhalada en el aire? Es difícil decirlo con certeza. En la primera foto, exhalé en el espejo desde una distancia de 10-15 cm e inmediatamente fotografié. Microgotas están disponibles. En la segunda foto, exhalé más fuerte desde una distancia de 30 cm. El vidrio no se empaña. Esto significa que las gotas lograron secarse en el camino. De esto se deduce que en aire relativamente seco, el virus se transmitirá eficazmente por contacto cercano con el paciente.

Cuanto más húmedo es el aire, mayor es la posibilidad de infección. Cualquier flujo de aire, como cuando se ventila, secará las gotas y matará al virus.

Ahora sobre objetos / asas / barandillas / botones. Si la persona enferma se humedeció el dedo, luego presionó el botón del elevador, y poco después presionó el mismo botón y tocó la nariz, hay posibilidades. Si él respiró el botón, y después de unos minutos presionaste y apretaste, entonces es difícil. Es cierto que debe tenerse en cuenta que los líquidos como la saliva contienen una gran cantidad de proteínas, cuya propiedad es retener la humedad. Por lo tanto, la saliva o, disculpe, los mocos, una vez en la superficie, se secarán durante mucho tiempo y el virus permanecerá activo. Esto, muy probablemente, explica los resultados de los experimentos sobre la supervivencia del virus en diferentes superficies.

Permítame recordarle que hubo evidencia de que el virus puede vivir en superficies por hasta varias horas. El hecho es que si aplicamos una solución espesa del virus a la superficie, las proteínas virales también pueden retener la humedad, y cuanto más espesa sea la solución, cuanto más lento se seque.

Además, los experimentos de laboratorio a menudo se realizan en condiciones de una temperatura y humedad determinadas, que no siempre se corresponden con lo que tiene en su apartamento o ascensor.

La conclusión es que las posibilidades de infectarse desde la superficie de los objetos secos son muy pequeñas, esta no es la ruta principal de transmisión. Pero necesitas lavarte las manos. Nunca se sabe quién escupió en el pomo de la puerta. Las posibilidades de infectarse a una distancia de varios metros son escasas. Las máscaras los reducen aún más. La probabilidad de infectarse a una distancia de hasta un metro es muy alta, pero las máscaras lo reducirán diez veces.