Duque pone en vigencia la Cadena Perpetua: Violadores y asesinos de niños están notificados

–Tras reiterar que el lugar más peligroso para muchos niños y niñas de Colombia es su núcleo familiar y que tíos, primos, padres, abuelos han hecho estás prácticas deleznables un delito, el presidente Iván Duque señaló: «Hoy ya saben que están notificados, trabajaremos para que esos delitos no prescriban y que las víctimas puedan denunciar».

Los pronunciamientos los hizo el jefe del Estado en la promulgación del acto legislativo aprobado por el Congreso de la República, a través del cual se implanta la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, niñas y adolescentes.

«Hoy se da un paso trascendental porque, a pesar de 13 años, logramos poner por encima el artículo 44 de la Constitución donde los derechos de los niños están por encima de los demás”, precisó el presidente.

El mandatario colombiano dijo que el nuevo reto es que se pueda dar un trámite acelerado a la ley que reglamente este acto legislativo y que se complemente con otros desarrollos normativos que avanzan en el Congreso y puntualizó:

«En los próximos años nosotros tendremos que con este marco normativo ver resultados, no es solo la sanción ejemplarizante”.

En su intervención Duque invitó a todos los colombianos a actuar en este propósito «con patriotismo, sin ideologismos o partidismos, sino con un solo propósito y es la defensa irrestricta de los niños de Colombia».

«Hoy Colombia le dice no a esos que han pretendido usurpar la ternura, la inocencia, los principios de nuestros niños, le decimos no a aquellos que pretendían impunidad diferida en el tiempo y a quienes han tratado de silenciar a los niños para no denunciar estos atropellos», precisó el primer mandatario.

El presidente Duque también señaló que hay que «trabajar profundamente para que los niños de nuestro país sean niños deseados, rodeados de afecto, rodeados de ternura, rodeados de oportunidades y en eso no vamos a desfallecer un solo día».

«Me complace que después de haber recorrido todos los lugares posibles de nuestro territorio con el respaldo ciudadano, cuando decíamos que íbamos a trabajar con este propósito hoy sea realidad, porque hemos obrado con una conducta de compromiso con la ciudadanía y con los niños», precisó.

Señaló que adicionalmente se debe buscar que se acabe el castigo físico a los menores de edad y que se haga publica la base de datos de quiénes han sido sancionados por agresiones a niños y niñas.

El proyecto de acto legislativo fue aprobado el 18 de julio en el Senado de la república en histórica votación virtual, luego de 13 años de discusiones en los que se hundió repetitivamente.

La iniciativa, que fue avalada con 77 votos a favor, cero en contra, reforma el artículo 34 de la Constitución Política colombiana.

Sin embargo, según lo expusieron los ponentes, la cadena perpetua se aplicará solo en los casos en los que se reúnan diferentes conductas que agraven la agresión sexual contra un niño.

En todo caso la pena deberá ser revisada en un plazo no inferior a veinticinco (25) años, para evaluar la resocialización del condenado.

El texto de la reforma constitucional aprobado por el Senado, que acogió el mismo título y texto del proyecto de acto legislativo de la Cámara de Representantes es el siguiente:

«Artículo 34. Se prohíben penas de destierro y confiscación.

No obstante, por sentencia judicial, se declarará extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del Tesoro Público o con grave deterioro de la moral social.

De manera excepcional cuando un niño, niña o adolescente sea víctima de las conductas de homicidio en modalidad dolosa, acceso carnal que implique violencia o sea puesto en incapacidad de resistir o sea incapaz de resistir, se podrá imponer como sanción hasta la pena de prisión perpetua.

Toda pena de prisión perpetua tendrá control automático ante el superior jerárquico. En todo caso la pena deberá ser revisada en un plazo no inferior a veinticinco (25) años, para evaluar la resocialización del condenado.

Parágrafo transitorio. El Gobierno nacional contará con un (1) año contado a partir de la fecha de promulgación del presente acto legislativo, para radicar ante el Congreso de la República el proyecto de ley que reglamente la prisión perpetua.

Se deberá formular en el mismo término, una política pública integral que desarrolle la protección de niños, niñas y adolescentes, fundamentada principalmente en las alertas tempranas, educación, prevención, acompañamiento psicológico y la garantía de una efectiva judicialización y condena cuando sus derechos resulten vulnerados.

Anualmente se presentará un informe al Congreso de la República sobre el avance y cumplimiento de esta política pública. Así mismo, se conformará una Comisión de Seguimiento, orientada a proporcionar apoyo al proceso de supervisión que adelantará el Legislativo.

Artículo 2º. El presente acto legislativo rige a partir de la fecha de su promulgación».