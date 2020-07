Invima declaró el Besilato de Cisatracurio como medicamento vital no disponible

–Tras el monitoreo sobre la disponibilidad del medicamento Besilato de Cisatracurio 10mg/5mL solución inyectable en el país, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), informó que el producto se encuentra en estado de desabastecimiento y en consecuencia la Sala Especializada de Medicamentos mediante acta 08 de 2020 lo declaró como vital no disponible.

Para la identificación de alternativas terapéuticas, se está revisando con la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación (SCARE), las recomendaciones para el uso de otros fármacos. En ese sentido, es importante tener en cuenta que el médico tratante es quien define la modificación de la prescripción frente a su autonomía, bajo esquemas de autorregulación, ética, racionalidad y evidencia científica (Ley estatutaria 1751/2015).

Panorama actual del Besilato de Cisatracurio 10mg/5mL solución inyectable:

Para el mes de julio uno de los titulares de registro sanitario proyectaba disponibilidad del 24 por ciento del mercado, sin embargo; se espera que para inicios del mes de agosto se cuente con 29.930 unidades y a finales del mismo mes con 65.000 unidades adicionales.

Actualmente, de los siete registros sanitarios vigentes del medicamento dos (2) están temporalmente en estado de no comercializados y tres (3) no tienen disponibilidad, los restantes informan no contar con la capacidad para aumentar su producción, lo que significa que las cantidades proyectadas no son suficientes para suplir las necesidades del país (65.415 unidades por mes) a corto plazo. Es importante aclarar que es responsabilidad de los titulares mantener la disponibilidad de los medicamentos e informar inmediatamente la no comercialización.

Disponibilidad proyectada a diciembre de 2020

Titulares de Registros Sanitarios vigentes, en trámite de renovación o temporalmente no comercializados de Besilato de Cisatracurio 10mg/5mL solución inyectable

De otro lado, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -Invima, en desarrollo del monitoreo en el país de la disponibilidad de los medicamentos, informó sobre el estado de los que han sido identificados en alto riesgo de desabastecimiento y se relacionan con la atención en cuidado crítico.

Ellos son:

-Fentanilo solución inyectable

-Midazolam solución inyectable

-Bromuro de Rocuronio solución inyectable

-Bromuro de Vecuronio solución inyectable

-Remifentanilo solución inyectable

La entidad declara el riesgo de desabastecimiento de los medicamentos Midazolam y Bromuro de Vecuronio y el desabastecimiento de Fentanilo y Bromuro de Rocuronio, de esta manera se priorizan los trámites asociados al registro sanitario para la comercialización de los medicamentos.

Si bien, para algunos medicamentos existe abastecimiento actual de acuerdo con el consumo habitual, es importante aclarar que, debido al estado de emergencia en el país, se proyecta una sobredemanda que ocasionará un riesgo de desabastecimiento.

La Sala Especializada de Medicamentos del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) mediante acta 08 de 2020 los declaró como vitales no disponibles. En consecuencia, durante la vigencia de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 385 de 2020 modificada por la Resolución 844 de 2020, para la importación de estos medicamentos no se requiere la obtención de registro sanitario sino cumplir con los requisitos previstos por el artículo sexto (6°) de la Resolución 522 del 28 de marzo de 2020

El Invima se suma a una coordinación interinstitucional con el Ministerio de Salud y Protección Social y el Fondo Nacional de Estupefacientes, para encontrar alternativas con otros actores en la cadena de producción.

Es importante tener en cuenta que es responsabilidad de los titulares mantener la disponibilidad de los medicamentos e informar inmediatamente si hay problemas con su comercialización.

Consumo mensual (Datos de los titulares)

Fentanilo solución inyectable: 300.000 unidades

Midazolam solución inyectable: 500.000 unidades

Bromuro de Rocuronio solución inyectable: 85.000 unidades

Bromuro de Vecuronio solución inyectable: 26.000 unidades

Remifentanilo solución inyectable: 50.000 unidades

Fentanilo solución inyectable

Estado actual: desabastecido

Para este mes de julio se reporta disponibilidad de 200.259 unidades, 156.000 unidades para el mes de agosto y una proyección de unidades adicionales para los meses de septiembre a diciembre (230.000, 529.000, 296.680).

De siete titulares, uno no está comercializando temporalmente, y los restantes no tienen disponibilidad del medicamento.

Las cantidades proyectadas por los titulares no suplen las necesidades del país (300.000/mes) a corto plazo.

Midazolam solución inyectable

Estado actual: en riesgo de desabastecimiento

Para el mes de julio, los ocho titulares de registro sanitario manifestaron no contar con capacidad para aumentar la producción. Uno de ellos proyecta disponibilidad de 673.000 unidades (28 por ciento de participación en el mercado) otros cuatro reportan disponibilidad para los meses de agosto a noviembre (90.000, 118.000, 180.000, 236.000) y el restante reporta no comercialización temporal.

Por otra parte, dos de los titulares no cuentan con certificación de BPM vigente, por lo tanto, las cantidades proyectadas no suplen las necesidades del país (500.000/mes) a corto plazo. Tenido en cuenta que las cantidades reportadas por los titulares de registro sanitario no suplen los promedios manejados durante el año 2019, la sobredemanda y el aumento de ocupación en UCI amerita garantizar la provisión de este medicamento.