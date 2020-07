Por cuarentena estricta en localidades, se modifica atención en puntos documentales de la Secretaría de Planeación

La Secretaría Distrital de Planeación informa a la ciudadanía que, como consecuencia de la medida de cuarentena estricta por localidades establecida por la Alcaldía Mayor de Bogotá para pasar el pico por el COVID-19, el Archivo Central de Predios, Archivo de Manzanas y Urbanismos y la Planoteca, puntos de servicio documental de la entidad, tendrán modificaciones en sus horarios de atención presencial.

Archivo de Manzanas y Urbanismos y Planoteca, cerrados actualmente

Para el caso del Archivo de Manzanas y Urbanismos, la Planoteca, y la ventanilla de radicación única ubicados en el SuperCADE CAD – Centro Administrativo Distrital (Carrera 30 No. 25-90), es importante que sepa que estos se encuentran cerrados hasta el próximo 26 de julio. A partir del lunes 27 de julio usted podrá volver a realizar sus consultas de expedientes de resoluciones y planos de urbanismos, topográficos, de loteo y de UPZ, previo agendamiento de cita a través de la línea telefónica 3358000, extensiones 9031 y 9032.

Tenga presente que los horarios de atención telefónica son: de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 3:30 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 12 del mediodía. Además, recuerde que el agendamiento de su cita se realizará basado en el pico y cédula y la localidad de la cual procede para garantizar el oportuno acceso, directrices establecidas por la Alcaldía Mayor de Bogotá, y que es necesario atender las estrictas medidas de bioseguridad ya determinadas para estos puntos.

Archivo Central de Predios presta servicios con normalidad

En la actualidad, el Archivo Central de Predios, ubicado en la calle 21 No. 69B – 80, Zona Industrial de Montevideo, se encuentra prestando sus servicios de manera presencial, previo agendamiento de citas. Sin embargo, desde el próximo 27 de julio hasta el 9 de agosto suspenderá sus labores, acatando la medida de cuarentena estricta decretada por la Administración Distrital.

Hasta dicha fecha, este punto de atención mantiene su horario de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. para atención presencial a quienes han solicitado sus citas a través de los teléfonos 3058101052 y 3058107676. Cabe recordar que en el Archivo Central se vienen cumpliendo los protocolos de bioseguridad previamente establecidos y quienes deseen obtener información o hacer solicitudes relacionadas con licencias urbanísticas, predios, propiedad horizontal y urbanizaciones, deben cumplirlas para poder recibir el servicio.

Le recordamos que usted puede presentar sus solicitudes de información o derechos de petición ante la Secretaría Distrital de Planeación, a través de la Ventanilla de Radicación Virtual de nuestra página web www.sdp.gov.co, botón “Radicación Virtual”.

Consulta documental urbanística de la SDP en 3 pasos

PASO 1 – Ubicación del servicio

Antes de llamar o dirigirse a la entidad, tenga claro cuál es la consulta que requiere y los datos que debe aportar. Igualmente, ubique el punto y horario en el que lo pueden atender:

Puntos y horarios de atención

PUNTO DE SERVICIO DOCUMENTAL UBICACIÓN TEMA DE CONSULTA HORARIO DE SERVICIOS ARCHIVO CENTRAL Calle 21 No. 69B – 80 Zona industrial Montevideo Expedientes de licencias urbanísticas aprobadas, negadas o revocadas, de predios, propiedad horizontal y urbanizaciones Lunes a viernes de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. ARCHIVO DE MANZANAS Y URBANISMOS Carrera 30 No. 25-90 Súper CADE – Centro Administrativo Distrital Expedientes de Resoluciones y planos de urbanismos Lunes a viernes de 10:00 a.m. a 3:30 pm Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m. PLANOTECA Planos topográficos, de loteo, urbanísticos y de UPZ

* El punto de Ventanilla Única de Radicación de la Secretaría Distrital de Planeación, cuenta con los mismos horarios de atención del SuperCADE del Centro Administrativo Distrital – CAD, de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 3:30 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.

PASO 2 – Agendamiento de cita

· Para consulta en Archivo Central: llame al 3058101052 o al 3058107676 de la Secretaría Distrital de Planeación. Puede hacerlo cualquier día hábil en el horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.

· Para consulta en Archivo de Manzanas y Urbanismos y Planoteca: llame al 3358000, extensiones 9031 y 9032 de la Secretaría Distrital de Planeación, puede hacerlo cualquier día hábil en el horario de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 3:30 pm y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.

Tenga presente que, el agendamiento de su cita se realizará basada en el pico y cédula establecido por la Alcaldía Mayor de Bogotá, dentro del nuevo horario de atención.

Durante la llamada, le realizarán preguntas relacionadas con:

a) Datos personales

· Nombre de la persona natural, empresa o entidad.

· Número de documento de identidad.

· Número de teléfono celular o fijo, correo electrónico y dirección personal o institucional de quien asistirá a la consulta.

b) Información del predio, urbanización o urbanismo a consultar

· Dirección principal, secundaria o anterior del predio a consultar.

· Chip / Número de matrícula inmobiliaria / Número de código catastral.

· Número de licencia, acto administrativo o expediente del predio o urbanismo.

· Número de plano topográfico o urbanístico.

Posteriormente, se le notificará, vía correo electrónico o llamada telefónica, la fecha y hora de su cita y las condiciones para atender su solicitud.

PASO 3 – Diríjase al punto de atención para realizar la consulta

Tenga en cuenta que debe asistir la persona registrada en la llamada telefónica con tapabocas, de lo contrario, la cita será cancelada.

Recuerde:

· Presentarse 10 minutos antes de la hora de su cita con el tapabocas en buen estado.

· Realizar el registro de entrada de usuarios y el de medidas de control para la prevención de contagio del COVID-19, es decir:

o Permitir la toma de temperatura. Si en la toma de temperatura se registra un número mayor a 37.8C° no se permitirá el ingreso.

o Realizar la desinfección de manos y zapatos en el ingreso a los archivos, la cual es de carácter obligatorio, de lo contrario se cancelará la cita.

· Presentar el documento de identidad original.

· Durante todo el proceso de consulta, portar y hacer buen uso de los elementos de protección personal.

· Si requiere copias en digital, debe llevar el medio para su almacenamiento electrónico (USB, tarjetas de memoria, Cd, DVD, disco extraíble).

· Acatar todas las indicaciones con relación al Protocolo de Bioseguridad y Reglamento de Archivo establecido por la Secretaría Distrital de Planeación, las cuales se explicarán en el momento de la atención presencial.

Tenga presente:

· Cumplir todas las disposiciones normativas dispuestas en el marco de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19.

· Evitar la aglomeración de personas dentro de las instalaciones del servicio documental. No se admite el ingreso de acompañantes ni de menores de edad; ellos deberán esperan afuera y serán requeridos en el momento adecuado.

Si no lleva el tapabocas o no permite la toma de temperatura y desinfección de manos, no podrá realizar la consulta. No insista.