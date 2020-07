Cabas y Juliana Velásquez en nueva versión de ‘Amor y Traición’

Una vez más la música es el lenguaje que une a dos grandes artistas colombianos Cabas y Juliana Velásquez para hacer esta versión acústica de “AMOR Y TRAICIÓN“ en el estudio; con el fin de llevar alegría y buena música a los oídos de sus seguidores en estos momentos que vive el mundo.

Esta versión de “Amor y Traición” nace de manera muy natural y orgánica, a raíz del cover que publicó la actriz y cantante Juliana Velásquez de Cabas en su cuenta de instagram; quien se ganó toda la admiración del reconocido cantautor colombiano por el talento, interpretación y melodiosa voz que tiene la artista.

Ese mismo día fue invitada al estudio, y al escuchar “Amor y Traición” le encantó y decidieron grabar esta versión, que trae el estilo de cada uno y la esencia de la canción, que aunque el amor por momentos puede ser difícil y la traición está presente; los dos artistas quieren que las personas la escuchen en sus casas y se trasladen a cualquier parte del mundo.

“Lo que más me gustó de hacer esta versión de “Amor y Traición”, fue estar al lado de uno de los artistas que más admiro de Colombia. Es un sueño hecho realidad y aunque yo era muy pequeña cuando escuchaba sus primeras canciones, hoy me siento feliz, de estar al lado de uno de los artistas que me inspiro en mi carrera”, Afirma Juliana Velásquez

AMOR Y TRAICIÓN es el más reciente sencillo de Cabas que invita amar más, el video en menos de 15 días superó el 1.000.000 de views rompiendo el récord de todos sus sencillos y la canción se encuentra en el TOP 10 del POP LATINO del NATIONAL REPORT.