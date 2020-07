China ofrece crédito de mil millones de dólares a América Latina para acceder a vacuna contra Covid-19

Loterias

Loterías y chances del 22 de julio en el territorio colombiano:

Baloto 02 22 24 27 37 06

Revancha 15 21 23 36 37 06

Meta 3745 – Serie 018

Manizales 4601 – Serie 061

Valle 6845 – Serie 242

DORADO

Mañana 9257 – Tarde 1425

CULONA

Día 1649 – Noche 7915

ASTRO SOL

3457 – Signo Cáncer

ASTRO LUNA

2656 – Signo Capricornio

PIJAO

8192

PAISITA

Día 3711 – Noche 3077

CHONTICO

Día 3769 – Noche 4540

CAFETERITO

Tarde 0092 – Noche 6897

SINUANO

Día 7197 – Noche 2379

CASH THREE:

Día 542 – Noche 399

PLAY FOUR:

Día 2446 – Noche 4620

WIN FOUR:

0187

EVENING:

3424

SAMAN

Día 8575

CARIBEÑA

Día 0031 – Noche 1921

MOTILON

Tarde 1822 – Noche 1496

FANTÁSTICA

Día 9884 – Noche 4619

ANTIOQUEÑITA

Día 3000 – Tarde 4439