Claudia López asegura que Petro pública tres noticias falsas por día

Un nuevo choque entre la alcaldesa Claudia López y el senador Gustavo Petro se presentó en las últimas horas, luego que el líder de la Colombia Humana asegurara que «el 62% de los muertos por covid en Bogotá no pudieron llegar a una Unidad de Cuidado Intensivo».

En una columna de opinión escrita por el Senador Petro, el exalcalde aseguró que «el 62% de los muertos por covid en Bogotá no pudieron llegar a una Unidad de Cuidado Intensivo», y en un trino agregó: «Eso se llama colapso. Una omisión total al derecho a la salud».

Como lo dije en este artículo, el 62% de los muertos por covid en Bogotá no pudieron llegar a una Unidad de Cuidado Intensivo. Eso se llama colapso. Una omisión total al derecho a la saludhttps://t.co/w6SvpM4DIZ — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 22, 2020

Tras conocerse las declaraciones de Petro, la alcaldesa Claudia López, en una entrevista concedida a la Revista Semana señaló que las afirmaciones del Senador no son ciertas, y agregó “Gustavo publica por ahí 3 noticias falsas por día, fácil”.

López indicó que no es posible que todos los pacientes antes de morir deban pasar por una UCI, y explicó que, sin una pandemia, mueren en Bogotá 2.000 personas al año por enfermedades respiratorias agudas y de estas el 90 por ciento no pasa por una UCI.

En el caso concreto de la covid-19, la alcaldesa señaló que el 96 por ciento de los pacientes que fallecieron estaban cumpliendo las indicaciones de los médicos, es decir, estaban en UCI o no, según lo requerían.

“Que todos los pacientes de una ciudad tuvieran que pasar por las UCI antes de fallecer, así no funciona la salud ni antes de la pandemia ni después. El 96 por ciento de los pacientes que desafortunadamente han fallecido estaban donde su médico determinó que debían estar: en hospitalización, UCI o en casa. La gente no está falleciendo al día de hoy, gracias a Dios, porque no pueda estar hospitalizada o en una UCI, está falleciendo porque esta pandemia es mortal”, aseguró López en entrevista con la periodista María Jimena Duzán.