Comunidades indígenas podrán acceder a 2 mil créditos educativos condonables en 2020

El Ministerio de Educación a través del Fondo Comunidades Indígenas – Álvaro Ulcué Chocué, administrado por el ICETEX y el Ministerio del Interior abrieron la convocatoria para que miembros de los pueblos indígenas puedan acceder a dos mil créditos condonables para financiar programas de educación superior de pregrado y posgrado.La ministra del Interior, Alicia Arango Olmos, aseguró que “se destinaron $21.163.830.330 de pesos, que se canalizarán a través del Fondo Comunidades Indígenas. El propósito de esta convocatoria del Gobierno Nacional, que estará vigente hasta el 28 de agosto, es promover el etnodesarrollo y el crecimiento integral de nuestros pueblos indígenas. Estamos comprometidos con su formación y capacitación, que traerá beneficios a sus territorios”.

La jefe de la cartera explicó que “el valor total desembolsado a cada persona corresponderá a 2.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que se efectuará semestralmente para estudiantes de Universidades públicas y privadas, para rubros como matrícula, sostenimiento o semestre adicional para trabajo de grado en las carreras que lo requieran y estén certificadas por la institución de educación superior”.

Entre los requisitos generales que deberán acreditar todos los aspirantes a créditos educativos están:

Ser colombiano

Pertenecer a una comunidad indígena, debidamente registrada ante la Dirección de Asuntos Indígenas Minorías y Rom del Ministerio del Interior.

Inscribirse en la convocatoria de acuerdo con el procedimiento establecido. Para este caso, 2020-2.

Presentar e inscribir el trabajo comunitario a desarrollar en la comunidad durante la época de estudios con su respectivo Aval de la comunidad a la cual pertenece.

Presentar el acta de socialización del proyecto ante la comunidad.

Estar admitido o estudiando en una Institución de Educación Superior –IES- dentro de la vigencia para la cual solicita el crédito (segundo semestre de 2020).

Si fue beneficiario del fondo y no culminó estudios y desea aplicar nuevamente, deberá reintegrar la totalidad los valores girados anteriormente y aplicar a una nueva convocatoria; solo podrá beneficiarse por el fondo por una única vez.

No tener título profesional (para aspirantes de pregrado).

No tener título de posgrado (para aspirantes de postgrado).

No puede ser beneficiario de dos o más créditos del Fondo al mismo tiempo.

No requiere Codeudor.

La publicación de los estudiantes admitidos se dará a conocer el próximo 18 de septiembre y el proceso de legalización digital se adelantará entre el 21 de septiembre al 30 de octubre, mediante la plataforma habilitada por el ICETEX.