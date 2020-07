Grupo Arturo Calle se une a Sexta Edición de IndieBo para apoyar cultura y cine independiente

El público en general, amantes del séptimo arte, podrán adquirir prendas de Arturo Calle con diseños exclusivos, pensados especialmente para este festival de cine independiente.

La alianza entre el Grupo Empresarial Arturo Calle e IndieBo permitirá apoyar al cine, la cultura y aportar con pequeñas acciones la reactivación de las cadenas de valor.

El Covid-19 ha traído importantes retos no solo a los Gobiernos alrededor del mundo, sino a las industrias. De esta forma sectores como el entretenimiento y el cine, han tenido que repensar no solo sus estrenos sino la forma en cómo venían presentando los festivales. Es así como el Festival de Cine Independiente de Bogotá ha cambiado su formato, no solo emigrando a un formato 100% digital para seguir conectando a las personas con el séptimo arte, sino aliándose con la industria privada y reconocidas marcas entre ellas Arturo Calle, para brindarles nuevas experiencias a los usuarios.

De acuerdo con los organizadores del IndieBo, esta edición consolida todo su contenido en una moderna web. “Hemos desarrollado una plataforma que permite, aparte de consultar la programación de películas y IndieTalks, conectar a los usuarios, navegar para descubrir todo el contenido, interactuar entre ellos y hallar las diferentes modalidades para participar más allá de la proyección. Por este medio podrán acceder a venta de comida y productos, a salas de chats, a blogs con contenido relacionado con las industrias creativas, a la oportunidad de armar sus “parches” o salas privadas para ver las películas entre amigos y, lo mejor, podrá disfrutarse desde cualquier parte de Colombia” destacaron.

Teniendo en cuenta lo anterior, y como parte de su compromiso por Colombia y con la reactivación económica del país, el Grupo Empresarial Arturo Calle se une a la Sexta Edición de IndieBo, como un aliado estratégico, para apoyar al cine, la cultura y las cadenas de valor que se desprenden de estos sectores, a través del desarrollo de una colección con diseños exclusivos para el IndieBo. Esta colección estará disponible a partir del 17 de Julio en la página web del Festival, así como en el e-commerce de Arturo Calle y en una de sus tiendas físicas de Bogotá: Torre Empresarial, avenida Boyacá #152B – 62. Las prendas que podrán adquirir los usuarios son buzos, T-shirts, gorras, entre otros.

“Siempre he sido un gran admirador del cine, creo que a través de este se puede fomentar la cultura y el arte, y el poder ser parte de la Sexta Edición de IndieBo me emociona mucho, ya que a través de la venta de la colección que diseñamos exclusivamente para ellos podremos apoyar a una industria que se ha destacado por su resiliencia en el marco de la pandemia” destacó Carlos Arturo Calle, gerente general del Grupo Empresarial Arturo Calle.

La sexta edición de IndieBo, el Festival de Cine Independiente de Bogotá, se llevará a cabo del 16 al 26 de julio, en indiebo.co