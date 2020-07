EL Gobierno Nacional instaló la octava sesión de la Comisión Mixta en el departamento del Cauca

El Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio del Interior lideró la instalación de la Octava sesión de la Comisión Mixta en la que participaron los nueve delegados del Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC al igual que los demás representantes del país.A la instalación asistieron los ministros de Agricultura Rodolfo Zea, de Educación María Victoria Ángulo, Interior Alicia Arango Olmos, de Cultura Carmén Vásquez Camacho, el Director Nacional de Planeación Luís Alberto Rodríguez, del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE Daniel Oviedo, el Director de la Dirección de Asuntos Indígenas Fernando Aguirre, el gobernador del Cauca Elías Larrahondo y a la Defensoría y Procuraduría Regional, a Naciones Unidas y demás altos funcionarios del Gobierno.

Relacionado

La jefe de la Cartera del Interior reconoció el esfuerzo de los delegados a la instalación de la Comisión en el marco de esta emergencia por la que atraviesa el país, especialmente al Consejero Mayor Ermes Pete, a los miembros indígenas de la Comisión Mixta, a las 127 autoridades indígenas organizadas en el CRIC, a las Asociaciones de Cabildos de las nueve zonas estratégicas y a los coordinadores de los Programas“Como Ministra del Interior me siento privilegiada de instalar esta Octava sesión de Comisión Mixta, con el fin de realizar el seguimiento al plan de acción de la comisión, es la segunda oportunidad en la que nos encontramos y aprovecho este momento para reiterar el firme compromiso de nuestro presidente Iván Duque y de este Gobierno, en avanzar en el cumplimiento de los acuerdos que adquirimos en el marco de la Minga del Suroccidente del Cauca, y que posteriormente se materializaron en planes de acción, con actividades estratégicas en beneficio de nuestras comunidades, buscando solucionar los problemas estructurales que las aquejan”, destacó la jefe de la Cartera del Interior.En su intervención desde la sede de la Universidad Autónoma, Indígena Intercultural Uaiin, la ministra Arango precisó la importancia de avanzar, en el dialogo social intercultural y en la intervención con enfoque diferencial en los territorios indígenas, que se puedan brindar las condiciones necesarias para asegurar el bienestar, promoviendo las prácticas tradicionales propias y que podamos apostarle conjuntamente al cierre de brechas económicas y sociales.“Desde el Ministerio del Interior he venido promoviendo la urgente necesidad de gestión y la ejecución de recursos por parte de las entidades que tienen compromisos con los pueblos indígenas del país, y puntualmente con el CRIC, y que podamos generar resultados concretos que apunten a superar la situación de vulnerabilidad y las condiciones de precariedad de nuestros pueblos y comunidades indígenas. Hoy me encuentro liderando una agenda de reuniones de alto nivel con las entidades que tienen a su cargo los compromisos de la Minga Suroccidente, con el mensaje que la intención de este Gobierno es cumplir los acuerdos y superar las dificultades en el corto y mediano plazo, reconociendo que si bien existe el esfuerzo de los sectores, también las complejidades de orden presupuestal, atendiendo la situación fiscal que atraviesa el sistema económico mundial; frente a ello todo el compromiso, la disposición, la coordinación y articulación institucional para superar las adversidades, fortaleciendo el diálogo y la confianza entre la Nación y el territorio”, expresó la Ministra Alicia Arango.Dijo además que el propósito del Gobierno es que el cierre presupuestal y de gestión de esta vigencia 2020, pueda superar el cumplimiento de la vigencia 2019, en donde logre una inversión de $92 mil millones frente a un presupuesto acordado de $118 mil millones.“Atendiendo a esta intención decidí gestionar la asistencia de una Delegación de Alto Nivel, para que participe de esta Sesión de Comisión Mixta, y respalde firmemente este propósito, consideramos que se requiere de un diálogo permanente y un trabajo articulado con ustedes, que nos ayude a concretar acciones e invertir los recursos acordados y apropiados. Debo reconocer el compromiso y la disposición de los Ministros, Viceministros y Directores Nacionales en avanzar de manera efectiva en este proceso” acotó la jefe de la Cartera del Interior.En el inicio de la Comisión mixta señaló que también se vienen desarrollando acciones con las entidades competentes frente a la situación de los Derechos Humanos de las comunidades indígenas en el Departamento del Cauca, en materia de seguridad y protección, que permitan prevenir acciones violentas que pongan en riesgo la vida e integridad de las comunidades indígenas, por ello intensificaremos esfuerzos, dirigidos a garantizar el respeto y reconocimiento de los derechos humanos, prevenir y eliminar todas las formas de violencia, exclusión y discriminación.