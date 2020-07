Bugs Bunny, el conejo más famoso del mundo, cumple 80 años

Loterias

Loterías y chances del 23 de julio en el territorio colombiano:

Bogotá 5717 – Serie 076

Quindío 6788 – Serie 064

DORADO

Mañana 7364 – Tarde 9610

CULONA

Día 5217 – Noche 7173

ASTRO SOL

3382 – Signo Leo

ASTRO LUNA

8095 – Signo Géminis

PIJAO

8760

PAISITA

Día 2096 – Noche 4683

CHONTICO

Día 6998 – Noche 7189

CAFETERITO

Tarde 9669 – Noche 4173

SINUANO

Día 7318 – Noche 1585

CASH THREE:

Día 437 – Noche 747

PLAY FOUR:

Día 9495 – Noche 9263

WIN FOUR:

1470

EVENING:

2993

SAMAN

Día 5246

CARIBEÑA

Día 5711 – Noche 4357

MOTILON

Tarde 8334 – Noche 2561

FANTÁSTICA

Día 5405 – Noche 5512

ANTIOQUEÑITA

Día 8738 – Tarde 5111