21 nuevas camas UCI a Clínica Central Fundadores de Apartadó, gracias a alianza público-privada

Esta misma semana comenzarán a operar las 21 nuevas camas UCI que recibió la Clínica Central Fundadores, ubicada en el municipio de Apartadó, en la región de Urabá.

Este nuevo mejoramiento de capacidades en el sistema de salud fue posible gracias a la alianza público – privada entre la Gobernación de Antioquia, la Asociación de Bananeros de Colombia (Augura), la Alcaldía de Apartadó, Promedán, Puerto Antioquia y la Cámara de Comercio de Urabá, entidades que aportaron $5.570 millones de pesos, con el objetivo de continuar sumando esfuerzos para combatir el Covid-19.

Esta expansión de la red hospitalaria incluyó la distribución de 320.000 tapabocas reutilizables para la comunidad, así como elementos de bioseguridad para todo el personal médico. Las entidades aliadas reiteraron su compromiso con el municipio y con la región, al tiempo que expresaron su determinación de seguir trabajando de forma articulada por el beneficio de la población.

El Gobernador (E) de Antioquia, Luis Fernando Suárez Vélez dijo que “Hoy es un día de buenas noticias para el Urabá antioqueño. Hoy en el hospital Antonio Roldán o la Clínica Fundadores, se instalaron 21 camas de Unidades de Cuidados Intensivos, un aporte de la Gobernación cercano a los 3.000 millones de pesos en pro del bienestar de la comunidad de Urabá. Un abrazo para todos. Estamos muy satisfechos con este logro conjunto. Unidos vamos a salir de esta grave crisis que tiene hoy el departamento de Antioquia por la pandemia del Coronavirus”.

Por su parte, el Alcalde de Apartadó, Felipe Cañizález, hizo un llamado a la reflexión de la ciudadanía: “El Gobierno de Apartadó anhela que estas camas UCI no tengan que ser ocupadas por ninguna persona de la región. Hemos realizado esfuerzos conjuntos para sacar adelante este proyecto, donde buscamos seguir preparándonos, con las herramientas necesarias, para enfrentar el Covid-19”.

Así mismo, el presidente de Augura, Emerson Aguirre Medina enfatizó en que: “continuamos trabajando de manera articulada con las diferentes entidades, priorizando la vida y la salud de la comunidad de Urabá. Gracias a nuestros afiliados: Unibán, Banacol, Tropical y Banafrut, nos hemos sumado a este aporte importante para la región. Reiteramos la importancia del autocuidado, acatar las directrices de las autoridades, usar el tapabocas, lavarse las manos frecuentemente y mantener el distanciamiento social. La prevención es un compromiso de todos”.

Adicionalmente, el gerente de Puerto Antioquia, Andrés Felipe Bustos señaló: “Estos esfuerzos son fundamentales, pero no son lo único que se necesita para superar la pandemia y en ese sentido quiero hacerles una invitación a todos: Ahora más que nunca se requiere del compromiso desde la disciplina y que entendamos el término ciudadanía, si no nos cuidamos a nosotros mismos, no estamos cuidando a nuestra familia ni a nuestro entorno”.

De igual manera, el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Urabá, Eladio Vásquez Ramírez, se pronunció: “Nuestra felicitación al alcalde por haber podido concretar esta importante culminación de etapas de las UCI en nuestro municipio de Apartadó, lo que redundará igualmente en beneficio de toda nuestra región. Somos solidarios con todos los municipios en este sentido. Como institución manifestamos nuestro apoyo para continuar trabajando juntos por el beneficio de Urabá”.

Finalmente, la directora de Promedan Urabá, Eugenia Mendoza expresó: “Es una demostración de grandeza y compromiso del sector privado en alianza con el sector público en el momento de la peor crisis de salubridad de la historia. Estas Unidades de Cuidados Intensivos llegaron en el momento cuando más se necesitan, brindando esperanza de vida, ya que aumentan considerablemente la capacidad de respuesta”.

Este aporte beneficiará a una población cercana a 700.000 personas de los 11 municipios de la región. La Clínica Central Fundadores, anteriormente conocida como el Hospital Antonio Roldán Betancur, es una Institución Prestadora de Servicios de Salud con servicios de baja, mediana y alta complejidad, que atiende aproximadamente una población de 7.820 personas al mes en Apartadó. Es operada por Promedan S.A, entidad con 15 años de experiencia.