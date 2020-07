ABC de la reactivación del sector transporte

Loterias

Loterías y chances del 26 de julio en el territorio colombiano:

DORADO

Noche 8358

CULONA

Noche 7697

ASTRO LUNA

6198 – Signo Cáncer

PIJAO

4398

PAISITA

Día 1513 – Noche 9628

CHONTICO

Día 1745 – Noche 8680

CAFETERITO

Noche 4079

SINUANO

Día 9882 – Noche 5524

CASH THREE:

Día 721 – Noche 379

PLAY FOUR:

Día 8607 – Noche 7961

WIN FOUR:

8749

EVENING:

9996

SAMAN

Día 4923

CARIBEÑA

Día 5858 – Noche 2273

MOTILON

Tarde 4426 – Noche 0055

FANTÁSTICA

Noche 1825

ANTIOQUEÑITA

Día 1291 – Tarde 0356

RESULTADOS DEL SÁBADO 25 DE JULIO

BALOTO 05 12 25 26 43 07

Revancha 03 11 15 23 26 09

Boyacá 0919 – Serie 010

Cauca 4172 – Serie 053