Migración Colombia lanza versión 2.0 del certificado de movimientos migratorios y duplicado de la cédula de extranjería en línea

Migración Colombia lanzó la versión 2.0 de la expedición del certificado de movimientos migratorios y del duplicado de la cédula de extranjería, informó el Director de la entidad, Juan Francisco Espinosa.

Según el jefe de la autoridad migratoria colombiana, el objetivo de la implementación de estos dos trámites en línea es, no solo reducir los tiempos de atención por parte de la entidad, sino el número de interacciones entre los ciudadanos y los funcionarios, evitando el contacto y la aglomeración de personas en las oficinas de atención al público, dentro de la llamada “nueva normalidad”.

“Mensualmente expedimos cerca de 2 mil certificados de movimientos migratorios a ciudadanos nacionales y extranjeros. De esta cifra, y pese a que el trámite ya era virtual, más del 60% terminaban en nuestras oficinas, bien sea por problemas en la validación de la identidad o porque requerían datos de más de 5 años de antigüedad’, explicó el funcionario.

Añadió que ‘con esta nueva versión, el ciudadano colombiano no solo va a poder solicitar sus movimientos migratorios de los últimos 10 años, sino que además, en caso de no pasar las preguntas de validación de identidad, lo podrá realizar nuevamente hasta en tres oportunidades, en un plazo no mayor a 24 horas.

Espinosa señaló que se siguen buscando alternativas ‘para que las personas no tengan que presentarse en nuestras oficinas y puedan realizar sus trámites sin salir de casa”.

La nueva versión del certificado de movimientos migratorios en línea, dirigida solo a ciudadanos colombianos mayores de edad, permitirá la expedición de este documento en solo cinco pasos:

1. Ingrese a la página web de Migración Colombia www.migracióncolombia.gov.co y de clic en el botón de trámites y servicios.

2. Seleccione la opción de trámites y de clic en el botón de ‘Certificado de Movimientos Migratorios’.

3. Dele clic a ‘Realizar Solicitud’ de la opción ‘Expedición CMM’.

4. Diligencie el Formulario Único de Trámites.

5. Pague en línea su documento y listo. A su correo electrónico llegará su certificado de movimientos migratorios.

Para la expedición del duplicado de la cédula de extranjería, el ciudadano extranjero deberá seguir estos mismos pasos, selección la opción ‘Cédula de Extranjería’ en el menú de trámites y luego haciendo clic en ‘Solicitud’ de la opción ‘Duplicado CE en Línea’.

La nueva versión del certificado de movimientos migratorios y el duplicado de cédulas de extranjería en línea se suman a trámites virtuales existentes, como las constancias de salvoconductos de refugio y el permiso especial de permanencia para el fomento de la formalización (PEP-FF), implementados por Migración Colombia con el fin de ayudar a miles de colombianos y extranjeros afectados por la pandemia del covid-19.

(Con información de Migración Colombia)