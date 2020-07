Fundación Alpina y Keralty, juntan sus esfuerzos para apoyar a comunidades de la Alta Guajira

Teniendo en cuenta la situación actual, y las necesidades de un departamento que, desde antes de la pandemia ha sufrido diversas necesidades, las fundaciones Alpina y Keralty juntan sus esfuerzos para aportar a la mitigación de dicha problemática.

Se identificaron 3 requerimientos de apoyo: el acceso y abastecimiento de alimentos, la necesidad de insumos agropecuarios para la sostenibilidad de las unidades productivas, así como la de insumos para el Hospital de Nazareth.

Así pues, se seleccionaron 12 comunidades (Monte de Oro, Anuwou, Anuwapa, Kayushpanao, Aiparao, Maluliru, Yuutou, Wantalü, Alaimapü, Yorijarú, Kulesiamana y el casco urbano de Nazareth) con 347 familias y 1872 personas, para la entrega de kits alimentarios e insumos agropecuarios para 1 mes. En el caso del hospital de Nazareth, se entregaron elementos de bioseguridad como alcohol, guantes y tapabocas.

“Ahora aquí tenemos un mercado para mi familia y otro apoyo en estos momentos donde no tenemos insumos para continuar nuestra actividad y por tanto no tenemos recursos para satisfacer nuestras propias necesidades, para completar la situación difícil los caminos están cerrados y no se puede salir a obtener insumos. Por eso esta ayuda es oportuna ya que todo está cerrado debido a la pandemia, esta ayuda es vital en estos momentos. Por eso estoy feliz porque todas las familias en la comunidad de Maluliru recibieron esta ayuda, no es un juego es algo serio. Es una realidad y aquí les muestro lo que he recibido » Josué González, beneficiario de la entrega de insumos.

-Cabe resaltar, que en cada entrega se tomaron en cuenta los protocolos de bio seguridad como el tapabocas y el distanciamiento social.

Resumen de ayudas a comunidades

-Descripción

-Kits alimentarios (347 familias beneficiadas x 1 mes)

-Transporte de Kits alimentarios

-Insumos agropecuarios (Única entrega)

-Transporte de insumos agropecuarios

-Elementos de Protección Personal Productores (se gestiona el transporte con el Hospital y una persona de la comunidad los recoge en el Hospital)

-Insumos para el hospital (Se entrega en Riohacha a delegado del Hospital)