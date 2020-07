Citan a debate de Control político a director de Gestión del Riesgo por deslizamiento en Pereira

Loterias

Loterías y chances del 29 de julio en el territorio colombiano:

Baloto 02 08 14 19 28 07

Revancha 02 04 06 16 34 12

Meta 6636 – Serie 046

Manizales 4516 – Serie 150

Valle 6264 – Serie 057

DORADO

Mañana 7161 – Tarde 6895

CULONA

Día 4405 – Noche 1516

ASTRO SOL

8750 – Signo Escorpión

ASTRO LUNA

5959 – Signo Virgo

PIJAO

5930

PAISITA

Día 2775 – Noche 7337

CHONTICO

Día 9348 – Noche 4430

CAFETERITO

Tarde 3890 – Noche 8090

SINUANO

Día 5785 – Noche 0326

CASH THREE:

Día 573 – Noche 339

PLAY FOUR:

Día 7840 – Noche 5566

WIN FOUR:

0697

EVENING:

5382

SAMAN

Día 4878

CARIBEÑA

Día 4496 – Noche 2394

MOTILON

Tarde 1694 – Noche 5470

FANTÁSTICA

Día 0506 – Noche 7691

ANTIOQUEÑITA

Día 2381 – Tarde 2848