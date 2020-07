Colombia ha logrado disminuir la velocidad de contagio del Covid-19

–Tras el anuncio de la ampliación del aislamiento preventivo obligatorio hasta el 30 de agosto, el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, destacó que las medidas tomadas por el Gobierno Nacional han logrado disminuir la velocidad del virus y preparar el sistema de salud para la atención de los colombianos.

Los primeros modelos epidemiológicos realizados en Colombia nos mostraron que, si no hacíamos nada, habríamos tenido 1.104.000 personas infectadas a mediados de mayo y unas 73.000 en UCI. versus los 116.652 que tenemos hoy.

«Las diferencias que hay y los efectos de las intervenciones que se han tomado desde el Gobierno Nacional y locales», aseguró en el programa Prevención y Acción destacando las medidas de cierres de colegio, aislamiento de mayores de 70 y aislamiento preventivo obligatorio.

Ante la pregunta de por qué se ha venido incrementando el número de personas fallecidas, el ministro indicó que aunque se reporten en un día, es diferente a la fecha de defunción. «Los casos se reportan, pero en realidad el comportamiento de la epidemia ha sido similar y si miramos los fallecimientos de acuerdo con la fecha y no con el día de reporte, sería alrededor de 200 o 250 personas que fallecen al día», agregó.

En cuanto a modelos de afectación por diferentes ciudades señaló que cada una ha manejado una curva y esa expresa diferentes momentos. Ciudades como Barranquilla o Cartagena, donde ya se pasó el brote inicial, y Bogotá donde nos encontramos en la parte alta con un decrecimiento para septiembre.

«Implica que necesariamente en la medida que tomamos mayor número de pruebas, tendremos mayor número de casos. Si no tomáramos pruebas no tendríamos la tasa de afectación porque no veríamos el número de personas que están siendo contagiadas y tendríamos una gran oscuridad frente al número real», aseveró el jefe de la cartera de Salud.

Camas UCI

En el tema de comportamiento UCI el ministro sostuvo que iniciamos con un comportamiento en el cual teníamos 49% de disponibilidad y en este momento hay 30%. La ampliación de camas UCI nos ha permitido pasar de 5.346 camas a finales de febrero a 8.506 hoy.

«En la medida que subimos la afectación se van ocupando las camas y por eso la adquisición de elementos busca mantener este número y tener una tranquilidad de que la población será adecuadamente atendida», dijo.

Además, la capacidad diagnóstica «se ha aumentado de una manera exponencial. Cada vez tenemos una mayor demanda y esa la cubrimos con los 97 laboratorios habilitados y esperamos que con las pruebas de antígenos podamos tener pruebas y resultados más rápidos».

«Con esto uno puede mostrar que hemos logrado resultados como el haber efectuado 1.470.613 pruebas a nivel nacional. Ampliar la red de laboratorios con una capacidad diaria de 36 mil pruebas, 153 mil reactivos de PCR entregados a los diferentes laboratorios públicos», aseveró Ruiz Gómez.

Finalmente habló de la entrega de elementos de protección personal. «Hace aproximadamente un mes era uno de los clamores más importantes de los profesionales y trabajadores de la salud. Tenemos un compromiso inicial de entregar 20 millones de elementos de protección personal, al 5 de julio llevábamos 30.600.000 de estos elementos y, de acuerdo con el censo realizado, de 461 mil trabajadores estarían expuestos y de esa cifra tendríamos una cobertura que se acerca al 60%», aseguró, explicando que a esta cifra se le debe sumar el deber de ARL e IPS de entregar los elementos.

«Todo esto ha sido posible gracias a las medidas que fueron tomadas oportunamente y que han sido efectivas para poder mantener y mejorar las condiciones del sistema de salud con un buen funcionamiento, una mejor capacidad diagnóstica y protección para nuestros trabajadores de la salud», concluyó.